האדמו"ר מסאטמר שליט"א במעמד שקל הטהור ( צילום: שאט די דאט )

בעוד חברי הכנסת של המפלגות החרדיות בארץ נעים מקצה לקצה, מנצלים את ימי חודש הכלולות ואת שמחות בית השאבה בכל קהילות הקודש כדי ללקט קולות ולחזק את הנוכחות בשטח, בחסידות סאטמר נערכים למערכה בדרך שונה לחלוטין.

היום (יום ה') פותחת חסידות סאטמר רשמית את הקמפיין נגד ההצבעה בבחירות הקרובות לכנסת. במקום ססמאות בחירות, המערכה מגובה במיליוני שקלים שיועברו כמענקים ישירים לאלפי נמענים ברחבי הארץ. על פי התוכנית, המענקים יחולקו החל מהיום לאזרחי ישראל הנמנים עם חוגי "העדה החרדית". החידוש הבולט השנה הוא הרחבת מעגל הזכאים: הרשימה כוללת לראשונה גם קהילות נוספות ברחבי המגזר החרדי שהתחייבו שלא לקחת חלק בבחירות הקרובות. במוצאי יום הכיפורים האחרון, קיבל האדמו"ר מסאטמר סקירה מקיפה מעסקני הקרן על היערכות החלוקה והרחבתה לקהילות הנוספות, עיין בפרטים, נתן את הכוונונו המדויקות והעניק את ברכתו הקודשת למהלך.

הצ'ק משקל הטהור ( צילום: באדיבות המצלם )

חלוקת המענקים מתבצעת מטעם קרן "שקל הטהור" הסאטמרית, שנוסדה לפני כ-13 שנה על ידי האדמו"ר מסאטמר במהלך ביקורו בארץ הקודש. מטרתה המרכזית של הקרן היא להעניק תקציבים נרחבים ורשת ביטחון כלכלית למוסדות תורה, חינוך וחסד בישראל הבוחרים באופן עקרוני שלא לקבל תקציבים או מימון ממשלתי, לצד מתן סיוע ישיר למשפחות נצרכות.

מאחורי המעצמה הכלכלית הזו עומדת רשת ענפה של תורמים ונגידים אמידים מחסידות סאטמר בארה"ב ובעולם, הפועלים בהכוונתו הישירה של האדמו"ר. האחריות על גיוס המשאבים האדירים הוטלה על גבאו הנאמן של האדמו"ר, הרב שמואל טייטלבוים, המנהל את המערך ביד רמה. בין התורמים הבולטים העומדים מאחורי הקרן נמנים הנגידים לבית מנדלוביץ וקרויס, וכן יואלי לנדא, ליפא פרידמן ושלמה פדר, המזרמים את ההון הרב המניע את פעילות המערכה.