בבלי
בחצר באבוב

האדמו"ר מבאבוב הפתיע את הבחורים באמצע בניית הסוכה

מקריאת הקורבנות ביום י"ג מידות ועד לביקור המפתיע בסוכת הענק: תיעוד מרגעי הקודש בחצר בימים שסביב יום הכיפורים

האדמו"ר מבאבוב שליט"א בסיור בסוכה | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

תיעוד מרגעי הקודש בחצר האדמו"ר מבאבוב בימים שסביב יום הכיפורים מציג את מעגל העבודה הרוחנית המיוחדת של הימים הנוראים בחסידות.

המעמדים החלו בקריאת הקורבנות ביום י"ג מידות, והמשיכו במעמד התשליך שנערך על שפת הים הסמוכה לבורו פארק. בערב יום הכיפורים נערך מנהג הכפרות בשחיטת התרנגול כנהוג, ולאחר תפילת שחרית חולקו מזונות לכלל החסידים.

בערב היום הקדוש נערך השולחן הטהור, ובמוצאי יום הכיפורים התקיים הטיש המסורתי לאחר ההבדלה.

בימים האחרונים הגיע האדמו"ר לביקור מיוחד בסוכת הענק המוקמת במרכז החסידות בבורו פארק – אחת הסוכות המפוארות והגדולות ביותר בחצרות החסידים. פרחי החסידים השקיעו את כל כוחם ומרצם בפיאור הסוכה ובעיצובה ברמה יוצאת דופן. האדמו"ר הגיע לראות מקרוב את יצירת הפאר, עודד את הבחורים המפארים את הסוכה, וחתם את הביקור בברכות לרוב.

האדמו"ר מבאבוב שליט"א בקריאת הקורבנות | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בקריאת הקורבנות | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בקריאת הקורבנות | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בקריאת הקורבנות | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בקריאת הקורבנות | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בקריאת הקורבנות | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בקריאת הקורבנות | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א באמירת תשליך | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א באמירת תשליך | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א באמירת תשליך | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א באמירת תשליך | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א באמירת תשליך | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א באמירת תשליך | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א באמירת תשליך | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א באמירת תשליך | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א במנהג כפרות | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א במנהג כפרות | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א במנהג כפרות | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א במנהג כפרות | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א במנהג כפרות | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א במנהג כפרות | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
טיש ערב יום הכיפורים בצל האדמו"ר מבאבוב שליט"א | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בסיור בסוכה | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בסיור בסוכה | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בסיור בסוכה | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בסיור בסוכה | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בסיור בסוכה | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בסיור בסוכה | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בסיור בסוכה | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בסיור בסוכה | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בסיור בסוכה | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בסיור בסוכה | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בסיור בסוכה | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בסיור בסוכה | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בסיור בסוכה | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בסיור בסוכה | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב שליט"א בסיור בסוכה | צילום: אחים לאנטשעווסקי (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

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