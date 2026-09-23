תיעוד מרגעי הקודש בחצר האדמו"ר מבאבוב בימים שסביב יום הכיפורים מציג את מעגל העבודה הרוחנית המיוחדת של הימים הנוראים בחסידות.

המעמדים החלו בקריאת הקורבנות ביום י"ג מידות, והמשיכו במעמד התשליך שנערך על שפת הים הסמוכה לבורו פארק. בערב יום הכיפורים נערך מנהג הכפרות בשחיטת התרנגול כנהוג, ולאחר תפילת שחרית חולקו מזונות לכלל החסידים.

בערב היום הקדוש נערך השולחן הטהור, ובמוצאי יום הכיפורים התקיים הטיש המסורתי לאחר ההבדלה.

בימים האחרונים הגיע האדמו"ר לביקור מיוחד בסוכת הענק המוקמת במרכז החסידות בבורו פארק – אחת הסוכות המפוארות והגדולות ביותר בחצרות החסידים. פרחי החסידים השקיעו את כל כוחם ומרצם בפיאור הסוכה ובעיצובה ברמה יוצאת דופן. האדמו"ר הגיע לראות מקרוב את יצירת הפאר, עודד את הבחורים המפארים את הסוכה, וחתם את הביקור בברכות לרוב.