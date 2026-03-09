אלפי חסידי באבוב התכנסו השבוע לעריכת השולחן הטהור שערך האדמו"ר לרגל הילולת זקנו בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע | במהלך הטיש הרחיב האדמו"ר בדברות קודש במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו בהפצת תורה וחסד | בסיום הטיש עברו החסידים לברכת לחייים לפני הקודש (חסידים)
אלפי חסידי באבוב שהו בחג הפורים בצילו של האדמו"ר מבאבוב, במרכז החסידות בבורו פארק, שם זכו לשאוב מלוא חופניים השפעות לרוב ושמחה תמידית לכל השנה | לאחר קריאת המגילה בבוקר יום הפורים, ערך הרבי טיש לחיים, שם טעם ממיני המזונות המיוחדים לחג הפורים, וחילק דולרים לברכה לבחורי החמד | ביום שושן פורים קיים הרבי את מנהג ה'רימפלען' העתיק, כאשר במהלך הטיש, לקול שירתם האדירה של החסידים, קיים האדמו"ר את המנהג המסורתי ושבר כוסות זכוכית באמצעות מקל כסף מהודר ומיוחד (חסידים)
לרגל הילולת אחיו, האדמו"ר מבאבוב זצ"ל, ערך האדמו"ר מבאבוב את השולחן הטהור במוצאי שב"ק, במהלך השולחן הרחיב הרבי בדברות קודש | ביום ראשון פקד את הציון הק' באוהל צדיקי בית באבוב בבית העלמין בניו ג'רזי, שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
בעיצומה של סופת השלגים העזה שפקדה את ארה"ב בשבוע שעבר, נערך הדינר השנתי המפואר לטובת החזקת מתיבתא 'עץ חיים' של חסידות באבוב | המעמד נועד עבור גדולי נגידי החסידות ותומכי מוסדות התורה | את שולחן הכבוד פיאר בנוכחותו האדמו"ר מבאבוב, שהגיע למרות מזג האוויר הסוער כדי לחזק את ידי תומכי המתיבתא| במהלך המסיבה נשא האדמו"ר אמרות קודש ובהמשך עברו הנגידים לפני האדמו"ר להתברך (חסידים)
בלייקווד נערך השבוע דינר מפואר לטובת החזקת 'כולל באבוב', בביתו של הנגיד ר' דניאל ראטבערג | במהלך הדינר הופיע בהדרו, האדמו"ר מבאבוב, שנשא מדברות קודשו וחיזק את ידי התומכים בעמלי התורה | בסיום המשא עברו הנגידים להתברך ולקבל כוסית 'לחיים' מידי הרבי, ולאחר מכן זכו הנוכחים להתפלל תפילת מנחה יחד עם האדמו"ר (חסידים)
אלפי חסידי באבוב התכנסו אמש לחזות בנועם עריכת השולחן הטהור של האדמו"ר לרגל חמישה עשר בשבט במרכז החסידות בבורו פארק | במהלך הטיש הוגשו פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ומרקחת אתרוגים כנהוג | האדמו"ר נשא דברות קודש בענייני היום ובמעלת צמיחת האדם בעבודת השם | בסיום הטיש, עברו אלפי החסידים בסך לפני האדמו"ר לקבלת פירות לברכה (חסידים)
לאחר ימי המנוחה בעיירת הנופש מיאמי שבפלורידה, שב האדמו"ר מבאבוב למעון קודשו בבורו פארק, ומיד פנה אל היכל ישיבתו הרמה 'עץ חיים' | בחצר הישיבה ערך הרבי מעמד 'קידוש לבנה' תחת כיפת השמיים במעמד מאות התלמידים. לאחר מכן הסב האדמו"ר למסיבת 'לחיים' בהיכל הישיבה, בעוד הבחורים מפזזים בהתלהבות לקול שירת 'טובים מאורות שברא אלוקנו' | בסיום המעמד עברו התלמידים להתברך ולקבל כוסית לחיים מידי האדמו"ר (חסידים)
מעמד היסטורי של כבוד התורה בבני ברק, תלמידי ישיבת באבוב הציגו בפני ראשי הישיבה, הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש את היבול התורני הכביר • "ארבעים ספרי חידושים" שנכתבו בעמל רב על ידי הבחורים • גדולי ישראל התפעלו מהעמקות והעמל: "זהו העתיד של עולם התורה" (עולם הישיבות)
בקול רינה ותודה והמון חוגג נחגגה שמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר מבאבוב, בת לבנו הרה"צ רבי חיים שלום הלברשטאם, חתן הגה"צ רבי בעריש מייזליש אב"ד סאטמר ב"פ, עב"ג החתן נכד האדמו"ר מספינקא | לאחר שמחת התנאים בקרב בני המשפחה, הופיע האדמו"ר למסיבת לחיים בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק, שם זכו החסידים לעבור מול פני הקודש להתברך בכל מילי דמיטב (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב שהה בשבועות האחרונים לימי מנוחה בעיר הנופש מיאמי שבפלורידה | במהלך שהותו של הרבי, יצא לנאות דשא בחוצות העיר, וכן ערך את השבתות בקרב עם סגולה, חסידים ואנשי מעשה שנפשו במקום וזכו להנות מאורו של הרבי בימים אלו (חסידים)
טרם צאתו לימי מנוחה כמדי שנה בפלורידה, פיאר האדמו"ר מבאבוב את מסיבת הדינר השנתי לטובת החזקת התלמוד תורה המפואר של החסידות המתנוסס לתפארה בבורו פארק • במהלך הדינר נשא האדמו"ר דברות קודש בשבח מחזיקי התורה, וחילק כוסיות לחיים אישיות לנדיבים הדגולים שעמדו לימין המוסדות • צפו בגלריה מהדינר המפואר (חסידים)
במעמד מפואר ומרומם התקיים השבוע מעמד הכנסת ספר תורה חדש לבניין התלמוד תורה של חסידות באבוב בבורו פארק| ספר התורה נדבת משפחת הנגיד רבי לייבל רובין ע"ה, בונה ומקים בניין הת"ת, לציון יום היארצייט השני לפטירתו | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מבאבוב | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
אלפי חסידי באבוב זכו לשאוב מקור חיים במעמדי ההוד מדי ערב מלילות החנוכה בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בבורו פארק בצילו של האדמו"ר • צפו בתיעוד ממעמדי הדלקת הנרות ומהמנהג העתיק כשזקני החסידים שיחקו במשחק הסביבון לפני הקודש (חסידים)
מדי ערב בימי החנוכה מתאספים אלפי חסידי באבוב במרכז העולמי בבורו פארק, לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר החל ממעמד הטבת הנרות והכנתן להדלקה, ועד אחר הטיש המרומם שם זוכים לשמוע דברי אלוקים חיים מהאדמו"ר שמרחיב באמרות קודש ברום מעלת הימים | צפו בתיעוד מהיום הראשון (חסידים)
במעמד רב רושם ובהשתתפות אלפי חסידים הוכתר הגה"צ רבי יחזקאל לישפיץ, חתן האדמו"ר מבאבוב, כדומ"ץ החסידות בעיר לינדן שבארה"ב | במעמד ההכתרה שהתקיימה בראשות האדמו"ר, נשאו דברים חשובי רבני הקהילה כשאת משא המרכזי נשא בקול נרגש האדמו"ר מבאבוב | קהילת באבוב בלינדן התפתחה בשנים האחרונות ומונה כבר מאות משפחות מבני החסידות (חסידים)
נגידים ושועי עולם התכנסו לדינר השנתי לטובת 'כולל זכרון חיים' דחסידי באבוב | המעמד התקיים בהיכל בית המדרש הישן של החסידות בבורו פארק, והתאפיין בפשטות יוצאת דופן, כשהדינר התקיים סביב שולחנות ערוכים במיני מגדנות ובכיבוד ברמת הפשטות, לאחר שהנהלת הכולל הפנתה את המשאבים, כדי לתמוך ישירות באברכים, במקום לקיימו כאירוע ראווה מפואר | בשיאו של הערב, זכו הנוכחים להופעתו הכבודה של האדמו"ר מבאבוב, שנשא את המשא המרכזי. בסיום דבריו, העניק הרבי תעודות הוקרה מיוחדות לאברכים היקרים, וברך בחמימות את הנגידים החשובים שהתכנסו במעמד הצנוע (חסידים)
"הנה מלכך יבוא לך": התרגשות דקדושה בקרב אלפי חסידי באבוב, עם פרסום הבושרה המרנינה כי האדמו"ר מבאבוב יגיע לביקור הוד בארה"ק, לקראת שבת שקלים הבעל"ט | כפי התוכנית המסתמנת, הרבי ישבות בקריית באבוב בבת ים, לשם יעשו דרכם מאות חסידים מכל רחבי הארץ, לזכות להתבשם מאור תורתו | הביקור ההיסטורי מתקיים לאחר שהתעכב בשנים האחרונות בשל המצב, והציפייה בקרב החסידים נמצאת בשיאה | כל הפרטים (חסידים)
אלפי חסידי באבוב זכו לשהות לימי ראש השנה בצילא דמהימנותא של האדמו"ר, במרכז החסידות בבורו פארק | עקב הצפיפות הרבה, הוקמו השנה גלריות ענק חדשות לאברכים ובני תשחורת למען יוכלו לחזות בנועם פני מלכם בעבודתו הקדושה במהלך ימי החג | בצאת החג ערך הרבי טיש נעילת החג, ולאחר הבדלה זכו כלל החסידים לעבור ולהתברך בכל מילי דמיטב (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מבאבוב השבוע בקרב קהילתו המתפתחת בלינדן שבארה"ב, שם חנך את בניין התלמוד תורה החדש, ע"י קביעת מזוזות בשעריה, וביקור בכיתות התלמידים, תוך שהוא מפיח בהם רוח חיים, ודברי חיזוק לקראת הימים הנעלים הקרבים ובאים | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות בחורי באבוב המתכוננים להמריא בשבוע הקרוב לארה"ב, לשהות במהלך חודש תשרי במרכז החסידות בבורו פארק, התאספו אתמול (רביעי) לשמוע שיחת הכנה מפי בנו הגדול של האדמו"ר מבאבוב, הרה"צ רבי חיים שלום הלברשטאם, שעורר את לבבם של בחורי החמד כדבעי (חסידים)