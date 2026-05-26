שמחה בשמחה ויהי בישורון מלך; אלפי חסידי באבוב התעלו ברצף של שלושה ימי חג בצל האדמו"ר התרגשות עצומה והתעלות רוחנית אפפו את אלפי חסידי באבוב, שהתכנסו מכל רחבי העולם כדי לחגוג רצף של שלושה ימי התעלות בלתי נשכחים בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב, במרכז העולמי של החסידות בבורו פארק | ימי האורה והשמחה שולבו השנה ברצף של שמחה בבית המלך, ביום השבת נערכה שמחת ה'אופרוף' לנכדו של האדמו"ר, החתן, בנו של הרה"צ רבי דוד הלברשטאם, עב"ג הכלה בת הרב אהרן אסטרייכר, נכדת האדמו"ר מסטריזוב | בנעילת החג נחגגה שמחת הפארשפיל ברוב פאר והדר, וביום ראשון השבוע נחגגה שמחת הנישואין | צפו בתיעוד מסכם (חסידים)