ח"כ אשר מזהיר: "הציבור החרדי לא ישב בשקט - תהיה התקוממות"

ח"כ יעקב אשר מ'דגל התורה' השמיע אזהרה חריפה בכנס של התאחדות יועצי המשכנתאות, כאשר התייחס לגל הגזירות המשפטיות המופנות כלפי הציבור החרדי. "הציבור החרדי לא ישב בשקט", הצהיר אשר, והוסיף כי "זה יהפוך בסוף לאיזשהו התקוממות, אבל כמובן חוקית".

חבר הכנסת הבהיר בדבריו כי כל מהלך עתידי יתבצע בהתאם להנחיות גדולי התורה ובמסגרת החוק. "אנחנו לא אנשים של אלימות ולא דברים מהסוג הזה", הדגיש אשר, תוך שהוא מוסיף: "יש אומרים חבל שכך, אבל לא, זה ההנחיות שיש לנו מגדולי התורה וככה אנחנו נלך".

אשר הוסיף כי "מתנהלת מלחמה משפטית ממניעים פוליטיים ברורים של היועמ״שית והמשנים שלה, בגיבוי עיוור ומוחלט של בג"ץ, באמצעות איומים כלכליים, וניסיון להגיע להרעבה של האוכלוסייה החרדית, פוגעים פגיעה לא מידתית בנשים, מורות, גננות, ואפילו תינוקות, שכל חטאם שהאבא או הבעל הולך בדרך שחינכו אותו ונושא על גבו את עול לימוד התורה".

דבריו של ח"כ אשר מגיעים על רקע סדרת החלטות משפטיות וממשלתיות המכוונות כלפי הציבור החרדי. רק לאחרונה נפתחה ההרשמה להגרלת 'דירה בהנחה' עם מנגנון סינון אוטומטי שפוסל חייבי גיוס, צעד שנתפס בציבור החרדי כגזירה נוספת במסגרת מדיניות הלחץ על לומדי התורה.

כמו כן, בימים הקרובים צפויים להכנס בתוקף סנקציות נוספות בתחבורה הציבורית, ועוד, כאשר היועצת המשפטית מנסה לאלץ את לומדי התורה לסגור את הגמרה ולנטוש את היכל בית המדרש.