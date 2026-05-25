רבבות חסידי בעלזא נהרו בהמוניהם לירושלים כדי לחסות בצל הקודש של האדמו"ר מבעלזא בימי חג השבועות.

קודם כניסת החג התבשרו החסידים על לידת נינה לאדמו"ר, בת לנכדו הרה"ג רבי דוד רוקח, בנו של הרה"צ מבעלזא, וחתנו של הרה"ג ר' ברוך וואלף פדר, דומ"ץ קהילת בעלזא בגבעת זאב.

במהלך התפילות בחג השבועות עבר האדמו"ר לפני התיבה כנהוג.

עקב הקהל העצום שהגיעו לשהות בחג מכל רחבי הארץ ומעבר לים, ההיכל הענק נעשה צר מהכיל את כמות האנשים הדחוסה. בשל צפיפות המקום המרבית, ערך האדמו"ר את השולחנות הטהורים ואת טיש נעילת החג תחת כיפת השמיים, בחצר רחבת בית המדרש הגדול.

בצפרא דשבתא, ביום אסרו חג, נחגגה שמחת הקידושא רבא לרגל לידת הנינה, "ויקרא שמה בישראל: חיה דבורה", על שמה של הרבנית הצדקנית ע"ה, אשת חבר של האדמו"ר המהרי"ד מבעלזא זיע"א, אשר יום היארצייט שלה חל במהלך השבוע הקרוב.