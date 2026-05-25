ההתרגשות ב'כסא רחמים' והחיזוק על הגזירות בשיחת נעילת החג

בדברים שנשא ראש הישיבה הגה"צ הרב צמח מאזוז שליט"א בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' בערב החג קרא הגר"צ מדברי השל"ה הקדוש בתחילת מסכת שבועות. שם הביא "מעשה מרטיט ונורא", אותו כתב רבי שלמה אלקבץ מאשר אירע בבית מדרשו של מרן הבית יוסף "ומלמד על גודל מעלת הלימוד המסודר כפי הנתקן לליל החג". בזה הסביר ראש הישיבה את ההקפדה בישיבה משך שנים על הקריאה בסדר תיקון 'קריאי מועד' ולא כפי שיש נוהגים בשאר לימודים.

עוד הביא הגר"צ את דברי הרב 'כף החיים' שציין לדברי רבנו האריז"ל ב'שער הכוונות' שכתב כי "כל מי שלא ישן בלילה זה אפי' רגע אחד, מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא. ועוד כי הוראת השנה לאדם היא ע"פ הלילה הזה. ואם לא ישן כלל מובטח לו כי לא ימות באותה שנה".

בדברים שנשא המשגיח הגר"מ סגרון דיבר על עניין ומעלת קבלות טובות. הגר"מ הביא כי קודם מעמד הר סיני אמרו בני ישראל "נעשה ונשמע" אולם בפועל לא עשו מעשה, ללמד כי עצם הדיבור והכוונה למעשה טוב. כבר פועל את פעולתו למעלה.

את סדר תיקון ליל החג ערך ראש הישיבה בהיכל הישיבה. מחזה מרהיב היה לראות את הגר"צ עובר בקריאת סדר התיקון מפסוקי התורה לפסוקי הנביאים ומפסוקי הנביאים לפסוקי הכתובים בסדר הטעמים המסודרים לכל ספר וספר בהבחנה מדויקת.

התרגשות והתרוממות מיוחדת ביותר ניכרה על פניו של ראש הישיבה באמירת דברי הזוהר הקדוש המתוקנים בסיום קריאת סדר פסוקי התנ"ך - "אורייתא, אורייתא". ולאחמ"כ פצחו יחד כל בני הישיבה בשירי התעוררות ותשוקה על התורה הקדושה יחד עם הגר"צ.

בבוקר החג עלה ראש הישיבה לעליית עשרת הדברות. כנהוג בישיבה, העליות בחג מתן תורה נרכשות בעמודי חידושי גמרא. את עלייתו של ראש הישיבה רכשו יחד שלשה מנכדיו של הגר"צ בעשרות עמודי חידושים.

בצהרי היום קרא ראש הישיבה בהיכל הישיבה: משלי, מגלת רות והאזהרות לרבי יצחק בר ראובן ורבי שלמה אבן ג'בירול כפי הנהוג בחג השבועות. כשהוא מקדים לכך מספר מילים בשבח וחשיבות מנהג קריאתם עוד מדורי דורות.

בשיחת נעילת החג והשבת ביאר ראש הישיבה את פסוקי מגילת רות בעיון כשהוא משלב בהם דברי חיזוק ומוסר. בתוך דבריו התייחס הגר"צ לבקשת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מאירה לבטל 'מחיר למשתכן' לחייבי גיוס, ואמר: "פעם סיפרתי בישיבה, אמרתי: תראו איך הקב"ה עזר לי וקניתי דירה. אז בא אליי איזה בחור אחד אחרי שאני גמרתי את השיחה, ואמר לי: "ואני, איך יעזור לי ה'?", אמרתי לו: "וכי אני היועץ של ה'?! הקב"ה אין מעצור לו. אין לו שום מעצור!".

"ברוך ה' היו הרבה דירות, 'מחיר למשתכן' וכל מיני הנחות כאלה. עכשיו ה'איזבל' של ימינו, עצרה את זה לאברכים ובני התורה. אתם חושבים שמעכשיו לא יהיו להם דירות?! הקב"ה סגר פתח מפה, יפתח אלף פתחים ממקום אחר. הוא זה שמנהל את העולם. צריכים להתחזק באמונה!", אמר ראש הישיבה.

בחג עברו לפני התיבה בניו של הגאון רבי רחמים מאזוז זצ"ל, מראשי הישיבה, שהלך לעולמו בחודש האחרון.