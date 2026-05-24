הגאון רבי דב לנדו

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי, הורה לחברי הכנסת של סיעת דגל התורה להפסיק כל שיתוף פעולה עם חקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות. ההוראה הדרמטית מגיעה על רקע הטענות בקואליציה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל לאשר את חוק הגיוס בקריאה שנייה ושלישית כבר בימים הקרובים.

על פי הנמסר מבית ראש הישיבה, ההוראה לחברי הכנסת הליטאים היא ברורה: להמשיך בחקיקת חוק פיזור הכנסת ולא להיענות לבקשות ראש הממשלה לדחות את ההליך. הסיבה המרכזית להחלטה זו, כפי שמסרו בכירים בסיעה, היא חוסר האמון העמוק של הגר"ד לנדו בראש הממשלה נתניהו. הסיעות החרדיות: לא נאפשר דחייה ההחלטה של הגר"ד לנדו מתיישבת עם העמדה הברורה שהציגו הסיעות החרדיות - ש"ס ויהדות התורה - בימים האחרונים. הסיעות הבהירו כי הן יצביעו בעד פיזור הכנסת בקריאה הטרומית, ולא יקבלו את טענת ראש הממשלה לפיה הוא פועל להעביר את חוק הגיוס. מבית ראש הישיבה הגר"ד לנדו נמסר במפורש כי חברי הכנסת של דגל התורה יצביעו בעד הפיזור, בהתאם להוראתו. אחרי ה'ברקס' לחוק הגיוס של נתניהו: זה תאריך הבחירות המסתמן יוני גבאי | 21:13 יצוין כי מליאת הכנסת צפויה לאשר בקריאה טרומית את חוק פיזור הכנסת, במהלך שיסמן את תחילת התהליך הפורמלי ליציאה לבחירות. עם זאת, העברת החוק בקריאה טרומית היא שלב ראשוני בלבד, ותאריך הבחירות ייקבע רק כשהחוק יעבור בקריאה שנייה ושלישית. בשלב זה מתכוון נתניהו למרוח את הזמן ולדחות את ההצבעה הסופית לפחות עד סוף השבוע הבא.

הגר"ד לנדו בישיבת מיר בברכפלד ( צילום: שוקי לרר )

רקע: משבר האמון בין הגר"ד לנדו לנתניהו

ההחלטה של ראש הישיבה מגיעה לאחר תקופה ארוכה של מתיחות בין הנהגת עולם התורה לבין ראש הממשלה. בחודשים האחרונים, עולם הישיבות התמודד עם סנקציות כלכליות, קיצוצים בתקציבים, וצווי מעצר לתלמידי ישיבות שהוגדרו כ'עריקים'. על רקע זה, גבר חוסר האמון בהבטחות ראש הממשלה בנוגע להסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

לקראת ההצבעה, הבהירו הסיעות החרדיות כי לא יאשרו העלאת כל חקיקה נוספת למליאה בשבוע הקרוב. על רקע ההחלטה, צפויה נשיאות הכנסת להפיץ סדר יום ריק למעט חוק הפיזור עצמו. ההחלטה מהווה מסר ברור של הסיעות החרדיות לראש הממשלה, המבקש לדחות את מועד הבחירות ולהמשיך בחקיקת חוק הגיוס.

השלכות על המפלגה והקואליציה

ההוראה של הגר"ד לנדו צפויה להשפיע באופן משמעותי על מהלכי הקואליציה בשבועות הקרובים. בעוד ראש הממשלה מנסה למנוע את הקדמת הבחירות לחודש אלול ולהותירם במועד המקורי בחודש חשוון, הסיעות החרדיות מציגות חזית מאוחדת בדרישה להתקדם בהליך הפיזור.

כידוע, בבתי גדולי ישראל הליטאים מתנהלים בימים אלו דיונים נוספים בנוגע למהלכים פוליטיים עתידיים, לרבות שאלת הרכב הסיעה לקראת הבחירות הצפויות. עם זאת, ההחלטה הנוכחית של הגר"ד לנדו מתמקדת בסוגיה המיידית - הפסקת שיתוף הפעולה עם חקיקת חוק הגיוס והמשך התהליך לקראת בחירות.