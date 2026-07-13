חבר הכנסת משה גפני משתתף בישיבת ועדת הכספים ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

סערה התרחשה היום (שני) בוועדת הכספים של הכנסת, כאשר נציגי הסיעות החרדיות בלמו את אישורן של 247 עמותות לקבלת הטבות מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. הצעד הדרמטי ננקט במחאה על החלטת רשות המיסים להסיר ישיבות מרשימת המוסדות המובאים לאישור הוועדה, וזאת על אף שהסוגייה המשפטית בעניינן עדיין ממתינה להכרעת בג"ץ.

בעקבות ההחלטה החרדית, נאלץ יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, להסיר את הבקשה מסדר היום ולדחות את ההצבעה למועד בלתי ידוע. דחייה זו צפויה לעכב לעת עתה את מתן הטבות המס לשורה ארוכה של עמותות ומוסדות הממתינים לאישור ברחבי הארץ. "מי נתן להם רישיון?" במהלך הדיון הסוער, מתח יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, ביקורת חריפה במיוחד על שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ועל הנהלת רשות המיסים. בתיעוד שהופץ מתוך הדיון נשמע גפני כשהוא מטיח בטון נוקב: "הצרות הכי גדולות שלנו זה מהכיפות הסרוגות. שר האוצר ומנהל רשות המיסים. מי נתן להם רשות להוציא את זה?". דודו של האדמו"ר ובעל המכולת המיתולגית; החסיד הוותיק והמוכר הלך לעולמו חיים רוזנבוים | 12.07.26 בתיעוד נשמע נוכח אחר במקום משיב לו: "מי נתן להם רישיון?", וח"כ גפני חזר על הדברים בחריפות. גפני הבהיר כי לא ישתוק על הדבר, והדגיש את התנהלותה של רשות המיסים מול עולם הישיבות כפגיעה ישירה בציבור החרדי.

בצלאל סמוטריץ ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

הרקע: הסרת הישיבות מרשימת סעיף 46

הדיון התפתח לאחר שחברי הוועדה החרדים גילו כי ברשות המיסים בחרו להסיר את הישיבות מהרשימה הנוכחית של מוסדות הזכאים להטבות מס. ההחלטה התקבלה על אף שהסוגייה המשפטית בעניינן של הישיבות עדיין תלויה ועומדת וממתינה להכרעת בג"ץ, במסגרת עתירת ארגון "ישראל חופשית" לביטול זיכוי המס לתורמים לישיבות.

כזכור, לקראת הדיון בבג"ץ הגישה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודעת עדכון שבה היא מאשימה את ועדת הכספים בעיכוב מכוון של אישורי זיכוי מס לפי סעיף 46. לפי ההודעה, הוועדה לא קיימה דיון באף אחת מהבקשות שהובאו לאישורה, כולל בקשות של מוסדות שאינם קשורים כלל ללימודים תורניים.

בעקבות החרם החרדי, לא אושרו בדיון הטבות המס לעמותות השונות שנכללו ברשימה. הצעד צפוי להוביל למשא ומתן מחודש בין הסיעות החרדיות לבין משרד האוצר, במטרה למצוא פתרון שיאפשר את המשך הטיפול בבקשות העמותות מבלי לפגוע במוסדות התורניים.