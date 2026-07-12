ברוך דיין האמת: בשבת בבוקר נפטר בזקנה ובשיבה טובה הרה"ח ר' זאב רוזנפלד ז"ל, מזקני וחשובי חסידי בעלזא בבני ברק ומי שניהל במשך עשרות שנים את המכולת הנוסטלגית והמפורסמת ברחוב חזון איש בעיר. בן 89 היה בפטירתו.
המנוח ז"ל נולד בשנת תרצ"ז בעיר טעגלאש שבהונגריה, לאביו הרבני החסיד רבי מרדכי אברהם ז"ל, מהיושבים ראשונה בחצר הקודש בעלזא.
המנוח ז"ל היה קשור כל שנות חייו לאדמו"רי השושלת זי"ע ויבלחט"א האדמו"ר מבעלזא.
לפרנסתו, ניהל ר' זאב ז"ל את המכולת המפורסמת ברחוב חזון איש 8 בבני ברק. המכולת, שהייתה אחת העתיקות והוותיקות בעיר התורה והחסידות, הפכה לשם דבר בזכות האווירה הייחודית שבה. הכול נשמר בה בפשטות של פעם.
המנוח ז"ל זכה והותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים וצאצאים הממשיכים בדרך התורה והחסידות. אחיו היה הרה"ח רבי שמואל רוזנפלד ז"ל, מזקני וחשובי חסידי בעלזא ואביו של יבלחט"א האדמו"ר מדאראג.
מסע הלוויה יצא הבוקר בשעה 11:00 מביתו ברחוב חזון איש 8 בבני ברק, ובשעה 13:30 מבית ההלוויות שמגר בירושלים, בדרכו להר המנוחות, שם ייטמן ליד רעייתו ע"ה.
ת.נ.צ.ב.ה.
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