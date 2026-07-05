ברוך דיין האמת: אבל כבד הבוקר (ראשון) בעיר התורה בני ברק, עם הגעת הבשורה המרה על פטירתה בטרם עת של האישה החשובה והמחנכת הדגולה, מרת יעל גלברט ע"ה, והיא בת 67 בלבד, לאחר שהזדככה בייסורים קשים ומרים במחלה קשה.
המנוחה ע"ה נולדה לאביה הרב אליעזר בוגרד ז"ל, ולאמה תבלחט"א ד"ר אביבה בוגרד, המוכרת כאחת הרופאות המוערכות במגזר החרדי, אשר טיפלה לאורך השנים במסירות רבה ויוצאת דופן ברבים מגדולי וחכמי ישראל שסמכו על ידה.
בהגיעה לפרקה, נישאה לבעלה יבלחט"א הרב אברהם יצחק גלברט, מנהל תלמוד התורה של חסידות קרלין סטולין בבני ברק.
במשך למעלה מארבעים שנה כיהנה כמחנכת בכירה בבית הספר 'בית יעקב' בשכונת רמת אהרן בבני ברק. בעבודת הקודש שלה העמידה אלפי תלמידות, החדירה בהן אהבת תורה ויראת שמיים, והייתה לשם דבר בעולם החינוך בזכות מאור פניה, גישתה הייחודית ומסירותה לכל תלמידה ותלמידה.
לצד עבודתה החינוכית העניפה, הקימה יחד עם בעלה בית של תורה וחסד, וגידלה במסירות נפש את צאצאיה. היא זכתה להותיר אחריה דורות ישרים ומבורכים, 12 בנים וחתנים, ומאות צאצאים ההולכים בדרך התורה והחסידות.
מסע ההלוויה יצא בשעה 11:00 מביתה ברחוב נועם אלימלך בבני ברק, לעבר בית העלמין באלעד, שם תיטמן.
ת.נ.צ.ב.ה.
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