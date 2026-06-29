הלם בבורו פארק; הלב החם של חסידות גור ו'בוני עולם' נדם בפתע פתאום

הרה"ח ר' פנחס ליברמן ז"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

אבל כבד, הלם ותדהמה בבורו פארק ובקרב חסידי גור בארצות הברית: הבוקר התקבלה הבשורה הקשה והכואבת על פטירתו הפתאומית של הרה"ח ר' פנחס ליברמן ז"ל, מחשובי עסקני חסידות גור בבורו פארק ומבכירי עסקני ארגון החסד הבינלאומי 'בוני עולם', שהלך לעולמו לאחר שעבר אירוע לבבי פתאומי, והוא בן 50 בלבד בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד בלונדון לאביו הרה"ח ר' ראובן יצחק ליברמן, מחשובי חסידי גור בלונדון, בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו, בתו של הרה"ח ר' מיכל ענדען ז"ל. במשך שנים רבות היה ר' פנחס ז"ל דמות מוכרת, אהובה ובלתי נפרדת בנוף של בורו פארק. הוא היה מקורב מאוד לאדמו"רים ורבנים בשכונה, ונודע בכל האזור בזכות מאור פניו המיוחד והחיוך הנסוך על פניו תדיר, שהקרין חום ושמחה לכל סובביו.

הרה"ח ר' פנחס ליברמן ז"ל במוצאי שבת האחרון ( צילום: באדיבות המצלם )

במיוחד בלטה פעילותו הכבירה בארגון 'בוני עולם', המסייע לזוגות חשוכי ילדים. ר' פנחס ז"ל נמנה על ותיקי העסקנים בארגון, והיה שותף פעיל, מסור ונמרץ בכל קמפיין, דינר ומפעל חסד, כשהמטרה היחידה לנגד עיניו היא להביא שמחה ואור לבתי ישראל.

ציבור עסקני 'בוני עולם', חסידי גור ותושבי השכונה צפויים להגיע בהמוניהם לחלוק לו כבוד אחרון.

הלווייתו תתקיים היום (שני) בשעה 17:00 אחה"צ (שעון ניו יורק) מבית החסידים דחסידי גור, בדרכה לבית החיים בני ג'רזי שם ייטמן למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה.