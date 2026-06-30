בבלי

רעידת אדמה בפרקליטות: מבקר המדינה פתח בבדיקה נגד עמית איסמן

מוסד מבקר המדינה החל בבדיקה מקדימה בנוגע להליכי המינויים והמכרזים לבכירי הפרקליטות תחת כהונתו של פרקליט המדינה, עמית איסמן. במסגרת ההליך, נאספו מסמכים ועדויות, אולם ההחלטה על הפיכת הבדיקה לביקורת רשמית ומעמיקה תעבור להכרעתו של מבקר המדינה הבא, עם סיום כהונתו הקרוב של מתניהו אנגלמן

מוסד מבקר המדינה החל בבדיקה מקדימה בעקבות תלונה שהתקבלה בנוגע להליכי המינויים והמכרזים של בכירי הפרקליטות בתקופת כהונתו של פרקליט המדינה, עמית איסמן. כך פורסם הערב (שלישי) על ידי אבישי גרינצייג במהדורה המרכזית של i24NEWS.

במסגרת הבדיקה הראשונית אסף משרד מבקר המדינה מסמכים רלוונטיים וקיים ראיונות עם גורמים שהסכימו למסור עדות. עם זאת, ההליך טרם התקדם לשלב של ביקורת מלאה, בין היתר בשל העדפת הטיפול בדו"חות הנוגעים למלחמה.

לפי הפרסום, ההכרעה האם להרחיב את הבדיקה ולהפוך אותה לביקורת רשמית צפויה להתקבל על ידי מבקר המדינה הבא, זאת על רקע סיום כהונתו הצפוי של מתניהו אנגלמן במהלך השבוע הקרוב.

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