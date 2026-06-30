רעידת אדמה בפרקליטות: מבקר המדינה פתח בבדיקה נגד עמית איסמן

מוסד מבקר המדינה החל בבדיקה מקדימה בעקבות תלונה שהתקבלה בנוגע להליכי המינויים והמכרזים של בכירי הפרקליטות בתקופת כהונתו של פרקליט המדינה, עמית איסמן. כך פורסם הערב (שלישי) על ידי אבישי גרינצייג במהדורה המרכזית של i24NEWS.

במסגרת הבדיקה הראשונית אסף משרד מבקר המדינה מסמכים רלוונטיים וקיים ראיונות עם גורמים שהסכימו למסור עדות. עם זאת, ההליך טרם התקדם לשלב של ביקורת מלאה, בין היתר בשל העדפת הטיפול בדו"חות הנוגעים למלחמה.

לפי הפרסום, ההכרעה האם להרחיב את הבדיקה ולהפוך אותה לביקורת רשמית צפויה להתקבל על ידי מבקר המדינה הבא, זאת על רקע סיום כהונתו הצפוי של מתניהו אנגלמן במהלך השבוע הקרוב.