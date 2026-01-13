שעות ספורות לאחר שהכנסת אישרה את החוק הדרמטי הנוגע למבנה ולמעמד של המחלקה לחקירות שוטרים, שיגר הבוקר עמית איסמן איגרת מיוחדת לעובדי מח"ש: "הצגנו הסתייגויות רבות ביחס להשלכות על מערכת אכיפת החוק" (משפט)
בג"ץ הציב לצדדים אולטימטום להגיע להסכמה עד היום (שלישי) בערב על מינוי גורם חיצוני שיפקח על חקירת הפצ"רית, על רקע ניגודי עניינים וקשיים חוקיים של השר, היועמ"שית והפרקליטות | לפי ההצעה מי שילווה את החקירה יהיה שופט מחוזי, שופט עליון בדימוס או גורם בכיר מהרשות לניירות ערך (בארץ, חוק ומשפט)
"מערכת אכיפת החוק פועלת באופן עקבי, מקצועי וענייני", טענה הבוקר היועצת המשפטית לממשלה, בפתח הדיון שכותרתו "אכיפה בררנית בתחום ההדלפות, פגיעה בחופש העיתונות ובזכות ההיוועצות עם עו"ד" | צפו בדבריה (חדשות, פוליטי)