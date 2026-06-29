בבני ברק החלה הערב (שני) עצרת בני התורה הספרדים נגד מעצר תלמידי ישיבות והשלכתם לכלא הצבאי.

העצרת מתקיימת על פני הרחובות אשל אברהם והרב רבינוב בבני ברק. בראש העצרת יעמוד הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף כשלצידו ישתתפו גדולי ישראל, ראשי ישיבות ומנהיגי קהילות.

במהלך העצרת אמר הרב שבתי לוי, רב שכונת 'רמת אהרן' וראש מוסדות 'הליכות משה': "צריך לבכות ולצעוק זעקה גדולה ומרה, אך אין לחסום כבישים ולעשות דברים שהם לא כרוח התורה".

בלב העצרת ביקשו המארגנים להוריד את השלטים שהניפו חלק מהמשתתפים, בהם נכתבו מסרים נגד המדינה: "נא להוריד את השלטים! אין כאן פוליטיקה", הודיעו.

זקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה, חבר ה'מועצת' הגאון רבי שלמה מחפוד והראב"ד הגאון רבי ניסים בן שמעון פרסמו מוקדם יותר היום קריאה מיוחדת להשתתף בעצרת.

תחת הכותרת ''לך כנוס את כל היהודים'', כתבו גדולי ישראל: "בשל המצב הקשה השורר בארצנו, ובשל גזרות השמד הרוחני המאיימות על בחורי החמד ואברכי הכוללים, וכבר אמרו חכמים גדול המחטיאו יותר מן ההורגו".

"ועקב ביזיון הקודשים אשר נכלאים, בחורי חמד ועמלי תורה, בבתי כלא מטונפים בזוהמת תאוות העולם ביד אדונים קשים ואכזריים בסיבת היותם לומדים תורה כאן בארץ הקודש, אוי לאוזניים שכך שומעות, אוי לעיניים שכך רואות, אוי לנו שכך עלתה בימינו, ובשל חובת המחאה המוטלת על כל איש ואיש מישראל שיראת ה' נגעה בליבו שלא נתפס ח"ו על עוון אנשי הדור.

"הננו קוראים בזאת לכל בני התורה, אברכים ובני הישיבות הי"ו, וכל אחד ואחד מישראל שיראת ה' בליבו, לבוא ולהשתתף בעצרת הענק ברחובה של עיר הקודש בני ברק, על פני הרחובות אשל אברהם ורבינוב. ביום שני י"ד בתמוז בשעה 21:30. חובה קדושה על כל אחד ואחד להשתתף. איש בל יעדר".