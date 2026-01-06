טראמפ מציע להחליף מופעים שתוכננו בחגיגות 250 שנה לעצמאות ארה"ב בעצרת "להפוך את אמריקה לגדולה שוב", לאחר פרישת אמנים | "אני שוקל להביא את האטרקציה מספר אחת בעולם, דונלד ג'יי טראמפ", כתב הנשיא בין השאר (מעניין)
בצל האסון: צפו בתיעוד ענק, מרטיט ומרהיב של עצרת הרבבות שגדשה את רחובות ירושלים הערב • גדולי ישראל, אדמו"רים, רבנים וגאוני עולם עמדו בראש המוני בית ישראל בזעקה נגד גזירת הגיוס – רגעים ספורים לפני שההתעלות הפכו לאבל כבד עם הישמע הבשורה הקשה • שמואל דריי היה, ומגיש תיעוד ענק מכל הזוויות (חרדים)
"קול שוועתם": עצרת הרבבות נגד חוק הגיוס נדחתה ליום ה'ניטל' לאחר הכרעת האדמו"רים מטשרנוביל ורחמסטריווקא | מפגן הכוח האדיר של עולם התורה יתקיים ביום שלישי הקרוב | גלריה נדירה של עשרות גדולי ישראל מכל העדות והחוגים צפויה להשתתף בעצרת • וגם: שלטי התעמולה חוזרים לרחוב החרדי לאחר 60 שנה – "איפה יוסל'ה?" (חרדים)
כמידי שנה נערך אמש בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' עצרת החיזוק המרכזית לזכרם של מרנן הגר"ע יוסף והגר"מ לוי זצ"ל | בראש המספידים: הראש"ל הגר"ד יוסף וראש הישיבה הגר"צ מאזוז |בסיום נערכה חלוקת תעודות לנבחני המסכתות במכון שהוקם על שמו ולזכרו של הגרמ"ל זצ"ל | וכן, מי כובד בהדלקת הנרות ? | צפו בגלריה של הצלם יוסי כ"ץ (חרדים)
קרב של ממש התחולל בבד"ץ ה'עדה החרדית' - מאבק אימתנים על ההשתתפות גדולי הרבנים בעצרת המיליון | הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך הכריע והוציא קריאה להשתתפות בעצרת נגד גזירת הגיוס בתנאי שיקבלו התחייבות כי 'דבר העצרת' ידרוש את החזר הפטור הגורף לבחורי הישיבות כפי שהיה נהוג עד היום | עם כל זה ניסו עדיין גורמים קיצוניים למנוע הגעתם של גדולי ישראל למעמד, אולם לא צלחה ידם, וגדולי אבירי התורה הופיעו בהדרתם לעיני קהל עם ועדה (חרדים)
הפארסה עם הרכבת לירושלים: לאחר שהנהלת הרכבת חזרה בה ובעקבות הלחץ החרדי ושל השר בן גביר, החליטה להאריך את הפעילות, סביבתו של בן גביר זועמת על הקמפיין המתוזמר שהיה ברשתות כנגד בן גביר וטוענת שמדובר בפריקת לחץ של עסקנים חרדים כושלים (חדשות בארץ)
ראש מוסדות עטרת שלמה, ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין, ערך משא ומתן קשוח בימים האחרונים עם ראשי 'העדה החרדית', על מנת שישתתפו בעצרת המיליון בירושלים, מגעים שלבסוף צלחו | כך נראית חוברת התפילה שהוציא הגרש"ב סורוצקין ויוחלק בעצרת (חדשות חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, שכמובן היה יכול לצאת בשעה יותר מאוחרת ולקבל את האישור המשטרתי הנדרש לעבור בכביש 1, שייחסם בעוד כחצי שעה, החליט להקדים ולצאת - "מי רואה אותו יוצא ואינו יוצא" • צפו בתיעוד היציאה מביתו (חדשות חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, שהיה זה שיזם את עצרת הענק בירושלים, יצא לפני זמן קצר מביתו שבבני ברק לכיוון ירושלים, כדי להשתתף בעצרת הענק. ראש הישיבה ישהה באחת הקומות הגבוהות ברחוב ירמיהו בירושלים (חדשות חרדים)
לקראת יום השנה לפטירתו של מרן הראשל״צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק״ל, התכנס קהל רב במודיעין עילית לסדר לימוד, ולשיעור מאת בנו הראשל״צ הגאון רבי יצחק יוסף, בכולל ״ממלכת תורת רבינו עובדיה״ • במהלך השיעור התייחס הראשל"צ לאלו שחלקו על מרן זי"ע, ואמר: "יש כאלה חושבים שאנחנו כועסים שחולקים על מרן האבא. חלילה, אין משוא פנים בתורה" | צפו בתיעוד וידאו וגלריה (חרדים)
כפי שפרסם לראשונה כתבנו, הערב צפוי להתקיים הפגנת ענק של כלל הציבור החרדי בארה"ב מול הקונסוליה הישראלית במנהטן בראשות האחים האדמו"רים מסאטמר ועוד רבנים, במחאה על גזירת גיוס בני הישיבות והמעצרים בארץ הקודש | כל הפרטים והמודעות, וכן תיעוד מאסיפת העסקנים כאן ב'בבלי' (חרדים)
אלפי חסידים השתתפו אמש בעצרת מחאה סוערת נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל, והשלכת תלמידי ישיבות ואברכים לכלא | בנו של האדמו"ר מגור זעק בשערי הכלא: "כולנו מוכנים לקדש שם שמים ולהיכנס מאחורי סורג ובריח למען שמו יתברך" (חרדים)
אלפי חרדים תושבי ארה"ב הפגינו מול הקונסוליה הישראלית במנהטן במחאה חסרת תקדים על גיוס בני ישיבות בארה"ק | העצרת אורגנה בהוראת האדמו"ר מסאטמר ובשיתוף בד"צ התאחדות הרבנים בארה"ב וקנדה | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
זקן מועצת החכמים הגר"מ מאיה התבטא בחריפות נגד מעצר בני הישיבות, ואמר כי בכוונתו לעלות אל בתיהם של גדולי ישראל בימים הקרובים, במטרה ליזום עצרת מרובת משתתפים נגד המעצרים| יו"ר ש"ס דרעי צפוי לסור לביתו של הגר"מ מאיה, במטרה לגבש את עקרונות העצרת (חרדים)