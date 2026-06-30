עם סטנדרים וגמרות | מאות חסידים יערכו מחאה מול דמות בכירה במערכת המשפטית

מאות אברכי חסידות ויז׳ניץ צפויים לצאת מחר, יום רביעי, למחאה תחת הכותרת "זעקת התורה" - מחאה תורנית בעקבות הפגיעה הקשה בעולם התורה והשלכתם לכלא של לומדי התורה בארץ ישראל.

בהוראת האדמו"ר מויז'ניץ, ייצאו מאות אברכים, בני תורה העמלים בתורה יומם ולילה, להשמיע זעקה גדולה ומרה מול דמות בכירה מאוד במערכת המשפטית נגד הרדיפה החמורה של עולם התורה, ניסיון להשפיל את קרן התורה ולומדיה ופגיעה בלתי נסבלת בקדושת התורה ובמעמדם של עמלי התורה.

מחאת "זעקת התורה" תישא אופי תורני מחאתי מובהק - במקום המחאה יוקם בית מדרש של ממש, ובו ימשיכו האברכים את סדר לימודם כדרכם דווקא מול מוקד הכוח המשפטי, כדי להבהיר כי התשובה לרדיפת התורה היא עוד תורה, עוד לימוד, עוד קול תורה הבוקע ועולה.

בחסידות ויז'ניץ מרכז מדגישים כי מטרת המחאה היא להשמיע את כאבם של לומדי התורה, נשותיהם ומשפחותיהם, לנוכח המציאות שבה בני תורה מושלכים לכלא אך ורק בשל דבקותם בלימוד התורה ובהוראת רבותיהם.

מדובר בצעד מחאה חריג, ראשון מסוגו בהיקפו, שמסמן עליית מדרגה במאבק הציבור החרדי נגד רדיפת עולם התורה. מאות האברכים צפויים להגיע למקום כשהם מצוידים בגמרות וספרי קודש - ולהפוך את מוקד המחאה לבית מדרש חי, פועם וזועק.

כאן ב'בבלי' נמשיך ונעדכן פרטים נוספים על מיקום המחאה, שעת ההתכנסות והיערכות הציבור.