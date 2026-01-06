במשטרה נערכים לקראת עצרת המחאה נגד נוסח חוק הגיוס המוצע | לקראת העצרת הערב ברחוב בר אילן, מאות שוטרים ולוחמי מג"ב יעלו לירושלים בכדי לאבטח ולשמור על הסדר | כבישים רבים ייחסמו משעות אחר הצהריים | במשטרה מדגישים: "כל ניסיון לשבש או לחסום תנועה בצירים מרכזיים מהווה עבירה על החוק" • כל הפרטים לקראת העצרת והכבישים שייחסמו (ארץ)
מפגן כוח שלא היה כבר עשרות שנים בלונדון - לראשונה הציבור החרדי ובראשם כלל קהילות החסידים יצאו למחות נגד חוק הגיוס. הרבנים דיברו נגד גיוס לצבא והרב של סאטמר סיפר על ה'דרייבר' בישראל שסיפר לו שהוא מעדיף ללכת לכלא מאשר לצבא. צפו בתיעוד מסכם (חרדים)
מאז הקמת המדינה, ידעה המדינה מאבקים ומחאות על הצביון, הרוח ודמותה של המדינה הצעירה שזה עתה קמה | אל מול פורקי העול שניסו רק להתרחק מבית אבא ולייצר 'יהודי חדש', לחמו בגבורה גדולי התורה שבכל דור ודור, לשמר ולייקר את גבולות התורה והקדושה | ברקע עצרת המיליון הצפויה היום, חזרנו אל המחאות הגדולות מקום המדינה (מגזין, חרדים)
ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, שהיה זה שיזם את עצרת הענק בירושלים, יצא לפני זמן קצר מביתו שבבני ברק לכיוון ירושלים, כדי להשתתף בעצרת הענק. ראש הישיבה ישהה באחת הקומות הגבוהות ברחוב ירמיהו בירושלים (חדשות חרדים)
בהוראתו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש הגיעו אלפי תלמידי החיידרים של מוסדות 'עטרת שלמה', לעצרת מחאה מול כלא 10, בעקבות מעצרו של בן הישיבה אריאל שמאי | התלמידים קראו תהילים, אמרו סליחות והשתתפו במעמד קבלת על מלכות שמיים | הגרש"ב סורוצקין הקריא בפני אלפי הילדים את מכתבו של הבחור הכלוא כפי שכתב מתוך הכלא לחבריו | תיעוד (חרדים)
כל יהדות הגולה מתלכדת: האחים האדמו"רים מסאטמאר יצאו בקריאה נרגשת לרבבות החסידים לצאת ביום ראשון למחות מול הקונסול הישראלי במנהטן – "הושע נא למען דתך למען לומדי התורה בארץ הקודש" | במקביל, עסקני החצרות פוקדים בימים אלו את מעונם של גדולי ישראל מהחוגים הליטאים, במטרה להורות לתלמידיהם, בני הישיבות להצטרף למחאה האדירה | מדובר בצעד נדיר של אחדות בקרב המחנות, המעיד על חומרת השעה ותחושת אחריות משותפת למען עולם התורה (חרדים)
מאות חסידי גור מהעיר ערד התאספו בערב ראש חודש אלול לעצרת תפילה המונית ברחובה של עיר, נגד גיוס בני ישיבות לצה"ל | ראש העיר שכידוע נבחר בזכות הקולות של החסידים, מתח ביקורת על העיתוי לאור המצב הביטחוני והחטופים בעזה.| צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חרדים מקהילות "היישוב הישן" בירושלים, בראשות אדמו"רים ורבנים הפגינו מול שערי כלא 10 במחאה על מעצר שלושה בחורי ישיבה שלא התייצבו בלשכות הגיוס. המחאה הסתיימה בחסימת כבישים וקבלת עול מלכות שמים (חרדים)
אלפי בני הקהילות החסידיות מוחים מדי לילה על מעצר תלמידי ישיבות בכלא הצבאי, מול שערי כלא 10, בהשתתפות אדמו"רים ורבנים בכירים | אמש זכתה המחאה לתמיכה רחבה של האדמו"ר מגור, כאשר שיגר במיוחד את בנו יקירו הרה"צ רבי דוד אלתר, בראש קהל חסידים מכל רחבי הארץ | היום, בשעות אחה"צ צפויה להתקיים מחאה אדירה בהשתתפות גדולי רבני ירושלים (חרדים)
בשבת האחרונה התייחס ראש הישיבה הגרב''ד פוברסקי, לעצרת התפילה ביום חמישי בלילה שנערכה מול הכלא הצבאי, אליה יצא להתפלל | ראש הישיבה אמר שיצא להתפלל מול הכלא הצבאי "להראות לקב''ה שאכפת לי מהמצב שבו השלטון בארץ ישראל עוצר בחורים שרוצים ללמוד תורה" למרות שלדבריו "זה לא עשה רושם על השרים או על השופטים" (חרדים, עולם הישיבות)
שעה קלה לאחר צאת השבת הגיעו המוני קהילות החסידים למחאה בשערי כלא 10, במחאה תקיפה נגד מעצר תלמידי ישיבות ואברכים והשלכתם לכלא הצבאי | בשיאה של המחאה, שוחרר במפתיע תלמיד הישיבה מאיר יונה, וההמונים פצחו בריקודים סוערים עמו | הבחור שחזר את רגעי המעצר, הכליאה והסבל הרב שעבר מאחורי הסורגים - כשהוא מבטיח לא להישבר | צפו בתיעודים (חרדים)
תיעוד מיוחד: ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, מזקני ראשי הישיבות בדור, כובד באמירת התהילים פסוק הפסוק בעצרת הזעקה של ראש הישיבות מול הכלא הצבאי - 'כלא 10', במחאה על מעצרם של תלמידי הישיבות ועמלי התורה • צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
בהוראת מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות, מתכנסים בשעה זו מאות ראש הישיבות, לעצרת מחאה וזעקה היסטורית מול שערי הכלא הצבאי - 'כלא 10', בעקבות מעצרם של תלמידי הישיבות בעוון לימוד תורה | צפו בשידור חי מהעצרת (חרדים, חדשות)
עם סיומה של עצרת המחאה בראשות מאות ראשי הישיבות, נערכה מחאה המוני של קהילות החסידים – בראשות גאוני וצדיקי הדור, נגד רדיפת עולם התורה בארץ ישראל והשלכתם של תלמידי ישיבות לכלא הצבאי | צפו בשידור החוזר מהמחאה (חרדים)
בהוראת מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות, התכנסו מאות ראש הישיבות, לעצרת מחאה וזעקה היסטורית מול שערי הכלא הצבאי - 'כלא 10', בעקבות מעצרם של תלמידי הישיבות בעוון לימוד תורה | צפו בשידור החוזר מהעצרת (חרדים, חדשות)
לאחר עצרת המחאה הענקית שנערכה בשערי כלא 10 בהשתתפות המונים ובראשות גדולי האדמו"רים, מחר - יום חמישי, בעיצומו של בין הזמנים, יתאספו מאות ראשי ישיבות, מכל העדות, לעצרת תפילה וזעקה מול שערי 'כלא 10', במחאה על מעצרם של תלמידי הישיבות והמשך ההתנכלות לעמלי התורה בישראל (חרדים, בארץ)