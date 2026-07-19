מתח רב שורר בחסידות גור בשעות האחרונות, לאחר שהאדמו"ר קיבל במוצאי השבת את העסקן הרב שמעון שישא, הפועל למען בחורי הישיבות בסוגיית הגיוס, לשיחה ממושכת. במהלך הפגישה התעניין האדמו"ר בפרטי הפעילות ובירך את העסקן על מסירותו.

הביקור נערך על רקע מעצרו של בחור מישיבת 'שפת אמת', שנעצר לאחר שהגיע שלושה ימים רצופים ללשכת הגיוס במטרה להסדיר את מעמדו. כזכור, הצעיר הגיע בטעות ללשכה בירושלים במקום לחיפה, ולאחר סחבת של יומיים הוגדר כעריק ונשלח ל-20 ימי מעצר בכלא הצבאי.

עסקנים בחסידות מעריכים כי אם הבחור לא ישוחרר בשעות הקרובות, האדמו"ר עשוי להופיע שוב במקום לעצרת מחאה מחוץ לכלא 10 כבר מחר. המחאה תהיה דומה לעצרת הענק שנערכה במקום לפני מספר שבועות, כאשר רבבות חסידים התכנסו מול שערי הכלא.

עם זאת, בשלב זה עדיין לא ברור האם תתקיים עצרת רבבות או שהאירוע ייערך במתכונת מצומצמת יותר. החלטה סופית תתקבל בשעות הקרובות, בהתאם להתפתחויות בנושא שחרורו של הבחור.

כמו כן, בשבועות האחרונים הורה האדמו"ר לנהגו האישי להצטרף למחאת הרכבים האדירה למען אסירי עולם התורה, כאות חיזוק וגיבוי מוחלט ללומדי התורה ולאברכים השרויים במעצר.

בחסידות גור מדגישים כי האדמו"ר עוקב מקרוב אחר כל התפתחות בנושא הגיוס, ומקפיד להביע תמיכה מלאה בבחורי הישיבות ובמשפחותיהם. הפגישה עם הרב שישא במוצאי השבת מעידה על המעורבות האישית של האדמו"ר בנושא, ועל נכונותו לפעול בכל דרך אפשרית למען לומדי התורה.

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