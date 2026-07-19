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גור נערכת: כך נראית ההיערכות מול הכלא לקראת הגעת האדמו"ר והחסידים

חסידות גור תקיים עצרת תפילה במחאה על מעצר בן ישיבה • האדמו"ר יעמוד בראש המעמד בסמוך לכלא הצבאי | התיאומים הושלמו עם המשטרה (חסידים)

בכירי חסידות גור בהיערכות, היום (צילום: באדיבות המצלם)

חסידות גור תקיים מחר (שני) בערב עצרת תפילה מרכזית בראשות , מול שערי כלא 10 הצבאי. העצרת תיערך במחאה על מעצרו של בן ישיבה מחסידות גור שלא התייצב לצווי הגיוס, ונשפט ל-20 ימי מאסר בפועל.

העצרת תתקיים בשעה 21:30 בסמוך לכלא הצבאי, בהשתתפות וחסידי החסידות. במסגרת המעמד תיערך תפילת ערבית, ייאמרו פרקי תהילים ויישמעו דברי התעוררות, כחלק מהמחאה על מעצרו של בן הישיבה.

כזכור, תלמיד ישיבת שפת אמת נעצר השבוע לאחר שהתייצב שלוש פעמים ברציפות בלשכת הגיוס במטרה להסדיר את מעמדו. על פי גורמים בחסידות, מועד הגיוס המקורי של הצעיר נקבע ליום שני, והוא אכן התייצב במועד - אך הגיע בטעות ללשכת הגיוס בירושלים במקום ללשכה בחיפה.

בירושלים הפנו אותו לחיפה, אך עד שהצעיר הגיע לשם השעה כבר הייתה מאוחרת והפקידים שלחו אותו לביתו עם הנחיה לשוב למחרת. ביום שלישי חזר הצעיר ללשכת הגיוס בחיפה, אך לדברי מקורביו הליכי הגיוס שלו לא קודמו והוא נשלח שוב לביתו. כאשר הגיע ביום רביעי בפעם השלישית, הודיעו לו הגורמים הצבאיים כי מאחר שחלפו יומיים ממועד הגיוס הרשמי שלו, הוא מוגדר כמשתמט מהשירות.

בעקבות כך, נשפט הצעיר במקום ונשלח לרצות 20 ימי מאסר ב. בחסידות גור טוענים כי מדובר בסחבת וטרטור של הלשכות שהובילו למעצר, למרות שהצעיר ניסה בכל כוחו להסדיר את מעמדו.

(צילום: באדיבות המצלם)
כלא 10 (צילום: יהודה גליקמן)

תיאומים עם המשטרה והיערכות לעצרת

לקראת העצרת השלימו בכירי החסידות את התיאומים מול משטרת ישראל, הצפויה לאבטח את האירוע. הבוקר נצפו בכירי החסידות בהיערכות מול הכלא, כשהם מתכננים את פרטי המעמד.

כזכור, במוצאי שבת האחרון הגיע העסקן הרב שמעון שישא, הפועל למען בחורי הישיבות בסוגיית הגיוס, לשיחה ממושכת עם האדמו"ר מגור. האדמו"ר התעניין בפרטי הפעילות ובירך אותו, והביקור נערך על רקע מעצרו של הבחור מישיבת שפת אמת.

עצרת מחאה דומה התקיימה לפני מספר שבועות במקום, כאשר אלפי חסידים השתתפו במעמד. בשלב זה עדיין לא ברור האם העצרת המתוכננת למחר תהיה במתכונת רבבות או במתכונת מצומצמת יותר, אך נוכחותו האישית של האדמו"ר מגור צפויה למשוך קהל רב.

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