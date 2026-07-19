גור נערכת: כך נראית ההיערכות מול הכלא לקראת הגעת האדמו"ר והחסידים

חסידות גור תקיים מחר (שני) בערב עצרת תפילה מרכזית בראשות האדמו"ר מגור, מול שערי כלא 10 הצבאי. העצרת תיערך במחאה על מעצרו של בן ישיבה מחסידות גור שלא התייצב לצווי הגיוס, ונשפט ל-20 ימי מאסר בפועל.

העצרת תתקיים בשעה 21:30 בסמוך לכלא הצבאי, בהשתתפות האדמו"ר מגור וחסידי החסידות. במסגרת המעמד תיערך תפילת ערבית, ייאמרו פרקי תהילים ויישמעו דברי התעוררות, כחלק מהמחאה על מעצרו של בן הישיבה.

כזכור, תלמיד ישיבת שפת אמת נעצר השבוע לאחר שהתייצב שלוש פעמים ברציפות בלשכת הגיוס במטרה להסדיר את מעמדו. על פי גורמים בחסידות, מועד הגיוס המקורי של הצעיר נקבע ליום שני, והוא אכן התייצב במועד - אך הגיע בטעות ללשכת הגיוס בירושלים במקום ללשכה בחיפה.

בירושלים הפנו אותו לחיפה, אך עד שהצעיר הגיע לשם השעה כבר הייתה מאוחרת והפקידים שלחו אותו לביתו עם הנחיה לשוב למחרת. ביום שלישי חזר הצעיר ללשכת הגיוס בחיפה, אך לדברי מקורביו הליכי הגיוס שלו לא קודמו והוא נשלח שוב לביתו. כאשר הגיע ביום רביעי בפעם השלישית, הודיעו לו הגורמים הצבאיים כי מאחר שחלפו יומיים ממועד הגיוס הרשמי שלו, הוא מוגדר כמשתמט מהשירות.

בעקבות כך, נשפט הצעיר במקום ונשלח לרצות 20 ימי מאסר בכלא 10. בחסידות גור טוענים כי מדובר בסחבת וטרטור של הלשכות שהובילו למעצר, למרות שהצעיר ניסה בכל כוחו להסדיר את מעמדו.