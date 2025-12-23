מפגש מרגש בשכונת 'הר נוף', הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך קיבל במאור פנים מיוחד את בחור הישיבה תושב השכונה, שנעצר וישב 20 יום בכלא הצבאי בעוון סירוב פקודת התייצבות בלשכות הגיוס • הגר"מ לחץ את ידו בחום תוך שהוא מגדיר אותו כ"שותף של הקב"ה" • צפו בתיעוד מהברכה הנדירה שהאציל הפוסק לביטול הגזירה מעל כל כלל ישראל (חרדים)
רגעי השיא של חג החנוכה בעיה"ק ירושלים: האדמו"ר מתולדות אהרן ערך אמש את מעמד שריפת הפתילות והשמנים בהיכל בית מדרשו הגדול • בראש העסקנים שעמדו על השולחן נצפה העסקן הרב שמעון שישא, הפועל למען האסירים החרדים • צפו בתיעוד מהריקוד הנלהב לאחר הדלקת המדורה (חסידים)
אלפי חסידי סלונים התכנסו אמש בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים לכינוס חירום בנושא גיוס בני הישיבות | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר מסלונים שנשא דברים נלהבים חוצבי להבות אש על מסירות נפש ועמידה איתנה מול הגזירה הנוראה (חסידים - עולם הישיבות)