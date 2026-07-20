הכינוס לקראת העצרת ( צילום: ישי ירושלמי )

אלפי חסידי גור מתכנסים הערב (שני) בשעה 21:30 לעצרת תפילה ומחאה מרכזית מול שערי כלא 10 הצבאי בבית ליד, בראשות כ"ק האדמו"ר מגור. זו העצרת השנייה שמקיימת החסידות הגדולה בישראל בתוך כחודש, במחאה על מעצרם של בני ישיבות שנכלאו בשל אי-גיוסם לצבא כהוראת גדולי ישראל.

העצרת מתקיימת בעקבות מעצרו של תלמיד ישיבת 'שפת אמת', הבחור ישראל ראובן פיין הי"ו, שנכלא לאחר שהתייצב שלוש פעמים ברציפות בלשכת הגיוס במטרה להסדיר את מעמדו. המקרה עורר זעזוע בחסידות, שרואה בכך עלבון לתורה. במוצאי שבת קיבל האדמו"ר את העסקן הרב שמעון שישא, הפועל למען בחורי הישיבות בסוגיית הגיוס, לשיחה ממושכת. במהלך הפגישה התעניין האדמו"ר בפרטי הפעילות ובירך את העסקן על מסירותו, והחליט על קיום עצרת המחאה הגדולה.

מראות העצרת ( צילום: משה גולדשטיין )

קריאה להתייצבות המונית

בהודעה קולית שנשלחה לאלפי חסידי גור לקראת העצרת, קרא מנהל בית המדרש של החסידות, ר' איצ'ה מאיר טאומן, להשתתף במעמד. "בסייעתא דשמיא, ציבור היראים לדבר ה' נקראים לעצרת תפילה וזעקה, מחר יום שני פרשת ואתחנן, בשעה תשע וחצי בערב ליד כלא 10, למחות על עלבונה של תורה ועל חילול כבוד שמים", מסר.

עוד הוסיף ר' איצ'ה מאיר: "חובה להישמע להוראות הסדרנים ולא להיכנס חלילה לאלימות. המבוגרים ישגיחו על הצעירים. הבטחנו שלא ניכנס לחצרות של בתים פרטיים ולא נזיק לרכוש העיר. אחרי העצרת יש להתפזר בשקט ובסדר".

המעמד: תפילה ודברי התעוררות

המעמד ייפתח בתפילת ערבית בראשות כ"ק האדמו"ר מגור. לפני התיבה יעבור הנגיד ר' מאיר כהן, שתרם תרומה נכבדה למימון הוצאות העצרת. לאחר התפילה, יישא ראש ישיבת 'חידושי הרי"ם', הגאון רבי מאיר פלקסר, דברי התעוררות בפני ציבור המשתתפים.

לקראת העצרת עלה ח"כ יצחק גולדקנופף לבקר את אסירי עולם התורה בכלא. "אי אפשר לראות את הכאב", מסר בדמעות לאחר הביקור.