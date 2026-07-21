אירוע מקומם שהתרחש אמש, מעורר זעם בציבור החרדי: אלי סכריאנו, חבר מועצת העיר גני תקווה לשעבר, מגרש בבושת פנים שני משולחים חסידיים שהגיעו לאזור מגוריו לצורך איסוף צדקה. הסרטון, שצילם סכריאנו בעצמו מפתח דירתו, מציג את שני האברכים עומדים במסדרון כשאחד מהם מושיט את ידו לשלום – אך סכריאנו מסרב בתוקף, נמנע ממגע, ומטיח בהם אמירות קשות.

המקרה מזכיר את הסערה שהתעוררה לפני מספר חודשים, כאשר כתבת ערוץ 12 ענבר טויזר תועדה מגרשת שני נערים שאספו צדקה. כעת מתברר כי התופעה של גירוש משולחים באלימות מילולית ובזיון אינה מוגבלת לעיתונאים בלבד, אלא חודרת גם לשורות נבחרי ציבור לשעבר.

"אתה בן עמי, אבל לא אחי"

בתיעוד נשמע סכריאנו פונה לשני המשולחים בטון קר ומנותק: "ערב לא טוב... אני לא רוצה לראות אתכם לידי". כאשר אחד האברכים ניסה לשמור על אווירה מכובדת ושאל מדוע הוא מתייחס אליהם בצורה כה קשה, השיב סכריאנו בתוקף: "אתה בן עמי, אבל אתה לא אחי! אחי הלך איתי באש ובמים. אתה קורא לי אחי?"

סכריאנו לא הסתפק בכך והמשיך להאשים את השניים על רקע סוגיות פוליטיות שנויות במחלוקת: "אתה בא עכשיו לנשל אותי מכסף? אחרי מה שלקחת מהממשלה הזאת?".

איומים והליכה מאחוריהם עד היציאה

כאשר שני האברכים נמנעו מלהיגרר לעימות וביקשו לשמור על איפוק, החמיר סכריאנו את הטון ודרש מהם לעזוב את המקום לאלתר: "תעופו מהבניין עכשיו. תעופו מהבניין בבקשה!". הוא הציג את עצמו כנציג ועד הבית וליווה אותם בהליכה מאחוריהם לאורך המסדרון לכיוון היציאה, תוך שהוא מזהיר שוב ושוב: "אם אתם מסתובבים בבניין פה, אני קורא למשטרה".

יצוין כי סכריאנו שימש בעבר כחבר מועצת העיר גני תקווה מטעם סיעה מקומית בשם 'יש תקווה', ובתפקידו זה היה אמור לייצג את כלל תושבי העיר. התיעוד מעלה שאלות קשות לגבי היחס לציבור החרדי בערים מעורבות, ובמיוחד כלפי אברכים העוסקים במצוות הצדקה.

"רק בשל היותם חרדים"

​בעקבות הסרטון הסוער, חבר מועצת העיר גני תקווה ויו"ר ש"ס בעיר, טל מתתיהו, מוסר בשיחה עם אתר 'בבלי' גינוי חריף למעשה:

"הזדעזעתי לשמוע על המקרה החמור בו גורשו יהודים מבניין בגני תקווה על ידי חבר מועצת העיר לשעבר אך ורק בשל היותם חרדים... זוהי חציית קו אדום של שנאת חינם והדרה שאין לה מקום ביישוב שלנו, ואני מוקיע ומגנה את ההתנהגות הבריונית והגאוותנית הזו... לחשוב להגביל את חופש התנועה של אדם בשל חזותו זו חוצפה ממדרגה ראשונה..."

​הצביעות של הטוענים ל"פתיחות"

​"גני תקווה מתגאה בקהילה פלורליסטית ומכילה, שבה יש מקום לכולם – חילונים, מסורתיים, דתיים וחרדים. הבעיה היא שישנם אנשים קיצוניים המכנים עצמם כנאורים, פלורליסטים וליברלים, שמרשים לעצמם להתנהג בבוז כלפי חרדים בגלל אמונתם ואורח חייהם – ובזה הם כורתים את הענף עליו הם יושבים ומשסעים את החברה ואת העם שלנו."

​קריאה לאחריות בימי בין המצרים

​"אני קורא לתושבי המקום לגלות אחריות, איפוק וסובלנות כלפי כל אדם באשר הוא, ובפרט בימים אלו שאנו מתאבלים על חורבן בית מקדשנו – שנאת חינם שהביאה אותנו לגלות של אלפי שנים... בואו נלמד לקח מהעבר!

​דבר אחרון... תפקידנו כנבחרי ציבור הוא להנמיך את גובה הלהבות ולהבטיח שכל תושב ירגיש בטוח ורצוי בכל מקום. נמשיך לפעול למען דו-קיום, סובלנות וכבוד הדדי בין כלל הקהילות ביישוב, ולא נותן שום מקום לבריונות ולפילוג בעיר שלנו."

​דרישה להתנצלות פומבית

​"אני מצפה שאותו אדם, שכבר שלחתי לו את דעתי להתנהגותו המבישה, יקום ויתנצל ויבקש את סליחתם של האנשים שגירש, ויוסיף ויבקש סליחה מכל המגזר החרדי – כי הוא פגע בכולנו!".