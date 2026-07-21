בהחלטה שהפתיעה את הזירה הפוליטית בהונגריה, דחתה יהודית פולגר, אגדת השחמט היהודייה-הונגרייה, את הצעתו של ראש הממשלה פטר מדיאר להתמנות לנשיאת המדינה. ההחלטה מגיעה ימים ספורים לאחר שמדיאר הציע לה לכהן בתפקיד הבכיר ביותר במדינה, כחלק ממהלכיו הדרמטיים לשינוי פני ההנהגה ההונגרית.

פולגר, בת 50, נחשבת לאחת השחמטאיות הגדולות בהיסטוריה ולדמות יהודייה בולטת התומכת בישראל. ההצעה שהוצגה לה הייתה אמורה להפוך אותה לנשיאה הראשונה המגיעה מעולם הספורט, ולאחת הדמויות היהודיות הבולטות ביותר שכיהנו בתפקיד במדינה אירופית.

"לא חזקה דיי לשאת באחריות"

בהסבר להחלטתה, מסרה פולגר כי היא אינה מרגישה מוכנה לשאת באחריות הכבדה. "איני חשה חזקה דיי לשאת באחריות לאיחודה של אומה המפולגת עמוקות", הבהירה השחמטאית בהודעה שפרסמה. על פי הנמסר, ההחלטה נבעה בין השאר מנאצות ותגובות קשות שקיבלה ברשתות החברתיות, חלקן בעלות אופי אנטישמי ברור.

הרקע להצעה מגיע בעיצומו של מהלך פוליטי סוער בהונגריה. מדיאר, שהשיג רוב של שני שלישים בפרלמנט בבחירות האחרונות, פועל ללא לאות כדי לנקות את מוקדי הכוח ממקורבי השלטון הקודם של ויקטור אורבן, ששלט במדינה במשך 16 שנה רצופות. בין היתר, הנשיא היוצא תמאש שויאוק, ממקורבי אורבן, הודח מתפקידו לאחר שהפרלמנט אישר תיקון חוקתי שהוביל להדחתו המיידית.

מדיאר: "אני מצטער על שגיאות התקשורת"

ראש הממשלה מדיאר הגיב בצער ואכזבה להחלטת פולגר. "היום נפגשתי עם יודית פולגר, אגדה חיה של הונגריה. יודית אמרה שבנסיבות הנוכחיות, היא לא תקבל את המועמדות. אני מצטער, אך אני מכיר בכבוד את החלטתה", כתב ראש הממשלה בהודעה שפרסם.

מדיאר הוסיף והודה לפולגר על שלקחה את ההזמנה ברצינות, ועל פתיחותה ודיבורה הישיר. "אני מצטער אם שגיאות התקשורת שנגרמו עקב שמחתי והתלהבותי הנובעת מאמון ללא תנאי שלי תרמו למצב ולהחלטתה. אני נושא באחריות הבלעדית לטעויות", ציין ראש הממשלה, תוך שהוא מכיר בכך שההתלהבות הציבורית סביב המינוי תרמה ככל הנראה לגל התגובות השליליות.

"דמות מאחדת שכל העם יהיה גאה בה"

בדברים שפרסם קודם לכן, הדגיש מדיאר כי פולגר היא הדמות המאחדת לה זקוקה הונגריה בימים אלו. "מוסד נשיאות הרפובליקה אינו מקצוע, אלא השירות הציבורי הגבוה ביותר", מסר ראש הממשלה. "יהודית פולגר היא אישיות שכל העם ההונגרי יוכל להיות גאה בה".

כעת, לאחר הסירוב, צפוי מדיאר לחפש מועמד חלופי לתפקיד הנשיאות, בעוד הממשלה החדשה ממשיכה במהלכיה לשינוי פני ההנהגה ההונגרית. ההחלטה של פולגר מותירה את השאלה פתוחה מי יהיה הנשיא הבא של הונגריה, ומדגישה את האתגרים העומדים בפני מדיאר בניסיונו לאחד את המדינה המפולגת.