קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת פרשת תרומה: יחסי ציבור ופרסום מעשי צדקה וחסד – מה אומרת ההלכה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
בבורו פארק נערך מעמד "ירושתנו" – כינוס מיוחד ורב רושם של כלל אברכי חסידות באבוב 45 עד גיל 30. המעמד הוקדש כולו לטובת הצדקות של החסידות בארץ הקודש, העומדת לימין המשפחות והנזקקים בקהילה בארץ | בשיאו של המעמד הופיע האדמו"ר מבאבוב 45, שנשא אמרות קודש ודיבר על מעלת מצוות הצדקה והחזקת היישוב בארץ הקודש, בדגש על האחריות המוטלת על הדור הצעיר להמשיך את מורשת אבותיו | בסיום דבריו, עברו מאות האברכים בסך לפני הקודש, כשהם מגישים לידי האדמו"ר את כתבי ההתחייבות על סכומים נכבדים שגויסו לטובת המגבית (חסידים)
לומדי
הדף היומי במסכת עבודה זרה דף י"ח,
עסקו השבוע במעשה ברבי
יוסי בן קיסמא חלה ושאל את רבו על חלקו
בעולם הבא |
איזה מעשה יותר שלם, לימוד תורה ברבים או שמא מצוות צדקה בסתר?
| מדוע יש כ"כ
הרבה מצוות בתורה, לדעתו של הרמב"ם?
צא ולמד כמה גדול מעשה
אחד לשם שמים (יהדות,
הדף-היומי)
בתחילת השבוע הלך לעולמו בגיל 79 רבי עמנואל טופורוביץ ז"ל שהיה ממחזיקי התורה ובעלי הצדקה הידועים בעולם החרדי | ממקימי קהילת וישיבת נחלת הלווים בחיפה שנשא במשך שנים רבות על כתפיו את עול החזקת הישיבה הגדולה מתוך אהבת תורה | חי בצניעות ואת רוב רוווחיו מעסקיו הקדיש לעשיית צדקה וחסד (חרדים)
מנהג בישראל, שהילולת רבי מאיר בעל הנס מצוינת בי"ד
באייר, אך האם יש אזכור לתאריך
זה בספרים קדומים?
| מדוע א"כ
נקבע הילולת רבי מאיר בעל הנס לי"ד
אייר? ואיך זה קשור לל"ג
בעומר?
| והסגולה הנפלאה ליתן
תרומה וצדקה לכבודו |
"אלקא דמאיר ענני"
(יהדות ואקטואליה)
תלמידי ישיבת 'כרם שלמה' אספו מעות צדקה בימי הפורים, אך תיכף אחר החג המריא האדמו"ר לביקור הוד באנטווערפן, עם חזרתו לארה"ב, הקדיש האדמו"ר זמן מיוחד והגיע להוקיר את הבחורים לקבל מעמם את מעות הצדקה עבור 'קמחא דפסחא' | האדמו"ר הופיע בהיכל הישיבה, ואחר תפילת מנחה זכו כל הבחורים לעבור ולהביא תרומתם אשר אספו בזיעת אפם (חסידים)
בעיצומו של שמחת פורים במהלך עריכת השולחן הטהור לכבוד פורים דפרוזין, קם הרבי מדושינסקיא לריקוד נלהב ופיזר שטרות של מאתיים שקלים - כשהוא מורה לכלל החסידים לתרום להוצאות היין במשתה נעלה זו | בהמשך רקדו כל הבחורים המבוגרים מול האדמו"ר, והאדמו"ר האציל עליהם מברכותיו לרוב (חסידים)
פרשת השבוע,
תרומה,
אנו עוסקים בנדבת בני
ישראל לבניית משכן העדות |
האם תרומה היא משעה
שאוחז במטבע או שמא רק כאשר העני קיבל את
המטבע בידו?
| מרן הגר"ש
וואזנר בעל ‘שבט הלוי’ זצ"ל
דן בכך באריכות בשו"ת
שלו |
ומה התנאי שיש לעשות
טרם ניתן צדקה?
(יהדות פרשת-השבוע)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף ל"ה
עסקו השבוע בעניין נתינת הצדקה ביום
התענית |
מדוע הצדקה כה חשובה
דווקא ביום של צום,
עד שקבעו שעיקר השכר על
התענית היא הצדקה?
| ומה היא המצווה שיש שבכוחה
להוכיח שהקב"ה
הוא אב רחמן?
(יהדות,
הדף-היומי)
בסיום ימי החנוכה המאירים ערך האדמו"ר מבאבוב את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק | בשיאו של ה'טיש' שיחק הרבי עם הסביבון כנהוג, תוך שהוא מפריש מעות לצדקה כפי מנהג הצדיקים, בהמשך עברו החסידים לפני האדמו"ר וגם הם שיחקו עם הסביבון ותרמו סכומי עתק לצדקה (חסידים)