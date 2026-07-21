המונים צפויים להתכנס הערב (שלישי) בשעה 20:00 לעצרת התעוררות וזעקה מרכזית ברחובה של עיר הקודש ירושלים, בצומת הרחובות אהלי יוסף וגרוסברג. המעמד הכביר מתקיים על רקע מצבם הקשה של בני התורה בארץ הקודש, והדאגה העמוקה בעקבות מעצרם של בחורי ישיבות ואברכים.

את העצרת יפאר שולחן נשיאות מפואר המאחד בין גדולי הרבנים המייצגים את כלל החוגים והעדות ביהדות החרדית: ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון רבי משה צדקה; המשגיח הגה"צ רבי דן סגל; והמשפיע החסידי הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג.

אחדות למען תורת ישראל

השתתפותם המשותפת של שלושת הרבנים מכל חלקי הציבור - הספרדי, הליטאי והחסידי - באה לחדד ולהבהיר כי המערכה על נפשו של עולם התורה היא צרת הכלל כולו. המעמד מדגיש שהמאבק על זכות לימוד התורה אינו נוגע לעדה או למגזר ספציפי, אלא לכלל בית ישראל.

במהלך העצרת ישאו הרבנים דברי התעוררות וחיזוק, ובהמשך יעתירו ההמונים בתפילת רבים לפני אבינו שבשמיים לעורר רחמי שמים מרובים על עולם התורה ועל בני הישיבות הקדושות.

כאן באתר 'בבלי' נלווה את העצרת בתיעוד מלא וסיקור נרחב.