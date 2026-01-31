הכנה למתן תורה: המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג מסר השבוע שיחת חיזוק והדרכה מיוחדת לקראת חג השבועות, בהיכל כולל ברסלב בבני ברק | המשפיע עורר בדבריו את הקהל לקראת היום הגדול, ובצעד מיוחד – כדי שכלל הציבור יבין את הדברים נשא את השיחה בשפת העברית | ההיכל היה מלא מפה לפה בקהל רב שבא לשמוע את דברי ההתעוררות (חרדים)
המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג יצא אמש (מוצאי שבת) למסע גיוס תרומות בארה"ב להשלמת בניין בית מדרשו בירושלים • תוך שמירת גדרי קדושה וצניעות, התעטף המשפיע בטלית, והמריא במחלקת ביזנס שהושכרה מראש ע"י אנשי ביתו • רק דיילים גברים הורשו להיכנס למתחם • כל הפרטים על המסע המיוחד (חסידים)
המוני תושבי בני ברק התכנסו אמש (חמישי) בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידי ברסלב ברחוב אלשיך בעיר, לשמוע שיחת חיזוק ודבר ה' מירושלים, מפי המשפיע החסידי הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, שהגיע לעורר העם לקראת האי יומא - יום קבלת תורה | במשך שעה ארוכה ישבו מאות מהנוכחים מרותקים לשמיעת הדברים שנשא המשפיע בקול אדיר וחזק (חסידים)
מאות תושבי 'קריית הרצוג' בבני ברק התכנסו אמש (ליל שישי) לכינוס אדיר כהכנה לקראת שבת 'רוממתנו' | את המשא המרכזי נשא המשפיע החסידי הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, אשר לראשונה יצא מגדרו ונשא את משאו בשפת העברית | צפו בתיעוד (חרדים)
כמידי חודש התקיים מעמד חלוקת שטריימל'אך לחתנים שלא התייצבו בלשכות הגיוס, לא לדיחוי ולא לפטור | החלוקה החודשית נערכה הפעם במעונו של המשפיע הגאון הצדיק רבי צבי מאיר זילברברג, כאשר עשרות חתנים גיבורי חיל נוטלים בו חלק | צפו בתיעוד (חרדים)
בירושלים נחוגה השבת שבת 'אופריף' לקראת נישואי בן המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, עם נכדת האדמו"ר מצאנז, בת לבנו הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם אב"ד קרית צאנז טבריה | השמחה נערכה באודיטוריום מנחת יצחק | צפו בתיעוד מרהיב מהצלם א. אייזנבאך שהשתתף בכל סדרי השבת החל מחבישת השטריימל בערב שבת ועד ריקוד המשפיעים בשמחת הפאר-שפיל בצאת השבת (חסידים)