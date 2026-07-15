הפגנה בלשכת הגיוס בתל השומר ( צילום: דוברות המשטרה )

יום מתוח צפוי היום (רביעי) בסביבת לשכת הגיוס בתל השומר, כאשר אלפי מפגינים מכל רחבי הארץ צפויים להגיע למחאה רבתי נגד יום גיוס למסלולי תומכי לחימה 'חרדיים', מאורגנת בהשתתפות עשרות רבנים וראשי ישיבות מכל החוגים והעדות.

על פי המודעות שנתלו בריכוזים חרדיים ברחבי הארץ, העצרת תיפתח בשעה 12:00 בצהריים מול לשכת הגיוס, כאשר בראשה יעמדו גדולי הרבנים שליט"א. במודעות מופיעים שמותיהם של עשרות רבנים הקוראים לציבור להשתתף ב"יום זעקה ותפילה" על רקע מה שמכונה "גזירות הגיוס". רבנים וראשי ישיבות בראש המחאה בין המשתתפים הבולטים בעצרת: הגאון רבי משה צדקה שליט"א, הגאון רבי יהודה כהן שליט"א ראש ישיבת 'יקירי ירושלים', המקובל הגה"צ רבי בניהו שמואלי שליט"א ראש ישיבת 'נהר שלום', הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א ראש ישיבת 'בני ציון', והגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון שליט"א ראש ישיבת 'טשעבין'. מה הרבי עושה? כשפרחי החסידים הציצו לחצרו של האדמו"ר מסאטמר חיים רוזנבוים | 14.07.26 כמו כן צפויים להשתתף כל חברי הבד"ץ של העדה החרדית שליט"א, לצד כבוד קדושת האדמו"רים מטשארנאבל, סלאנים, בוהוש ופינסק קרלין שליט"א. על פי התוכנית, במהלך העצרת יישאו הרבנים דברים על חובת השעה ותפקיד הציבור בשעה גורלית זו, כאשר לטענת המארגנים במסגרת האירוע צפויים להיחשף "גילויים מזעזעים מהנעשה מאחורי הקלעים".

היערכות תחבורתית נרחבת

מארגני המחאה הכינו מערך תחבורה מקיף מכל רחבי הארץ. מירושלים תצא תחבורה משעה 10:00 עד 11:00 ממספר נקודות: רחוב ירמיהו ליד בית המדרש גור, רחוב שמגר ליד קניון רב שפע, עזרת תורה, הר נוף, מאה שערים, רמות פולין, שיכון ה', רמות שלמה, קרית בעלזא וגבעת שאול.

מבני ברק תצא תחבורה משעה 10:30 עד 11:30 מרחוב חזון איש פינת נחמיה ומרחוב רבי עקיבא פינת הרב שך. מבית שמש ומקרית ספר תצא תחבורה החל משעה 10:00, ומאלעד משעה 10:00 עד 11:00. גם מהצפון והדרום מאורגנת תחבורה: מחיפה, טבריה, צפת, הר יונה, חצור, אשדוד, קרית גת, נתיבות, ערד ועוד.

במודעות צוין כי כל משתתף מתבקש להשתתף בהוצאות הנסיעה בסך 50 שקלים, ובאם אין באפשרותו - לכל הפחות 25 שקלים. כמו כן נמסר כי במקרה של מעצרים, העצורים יועברו לידי "צוות עסקנים" שיטפל בהם.

המשטרה בכוננות מלאה

במקביל להיערכות המפגינים, גם במשטרת ישראל נערכים בכוחות מתוגברים לקראת האירועים הצפויים.

המשטרה הבהירה כי היא רואה בזכות המחאה אבן יסוד במדינה דמוקרטית, אך לא תאפשר הפרות סדר או חסימת צירים. כוחות גלויים וסמויים יפעלו במקום לשמירה על הסדר הציבורי ולהבטחת תנועה חופשית בכבישים.

ב'בבלי' נמשיך לעקוב ולעדכן לאורך היום בהתפתחויות מלשכת הגיוס בתל השומר.