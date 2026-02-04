המשטרה עצרה שני מפגינים קיצונים במהלך ההפגנה היום מחוץ ללשכת הגיוס תל השומר, ביום הגיוס של חטיבת "החשמונאים" החרדית | תיעוד סוער מההפגנות: ארבעה שוטרים תופסים את אחד המפגינים היושב בכביש - ומזיזים אותו (חרדים בארץ)
על אף שכבר החלו לפעול להקמתה, בצה"ל החליטו לגנוז את התוכנית להקמת "לשכת הגיוס חרדית" וזאת מחשש שהמקום יהפוך למוקד הפגנות של הפלגים הקיצוניים | במקום זאת, בצבא מתכננים לפתוח אגפים לחרדים בתוך לשכות הגיוס הקיימות (צבא)
בצל משבר הגיוס ורדיפת עולם התורה, ששיאו בגל מעצרים בערים השונות, לכתבנו נודע כי בצה"ל החליטו לצאת במבצע מיוחד למספר ימים, במהלכו תינתן "הזדמנות אחרונה" לעריקים שטרם החלו הכשרה צבאית, להתחיל בשירות צבאי - מבלי שיידרשו לשאת קודם בעונש מאסר על היעדרותם (צבא)
בפעם הראשונה בקולו, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, מסר לבחורי הישיבות ואברכי הכוללים הנחיות ברורות איך לנהוג במצב היום - אל מול רשויות הצבא, כאשר לאחר מתן ההנחיות הוא הדגיש: "אנחנו נמצאים בגלות, בגלות קשה והשם יעזור שבזכות לימוד התורה שלומדים תורה ועוסקים בתורה זה" | צפו בדבריו (חדשות חרדים)
בעקבות זימונם של אלפי בחורי ישיבות המחאות חוזרות והפעם במשך ארבעה ימים רצופים | תורנות בין העדות והקהילות ועצרת מחאה כללית | התרחבות המחאות לאור תשובת המדינה לבג"ץ בה הוזכרו המאות בימי הגיוס | הפרטים המלאים כאן ב'כיכר' (חרדים)