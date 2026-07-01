מעמד מחאה ייחודי ורב רושם צפוי להתקיים הערב (רביעי) בשעה 18:00 ברחבת קריית הממשלה בירושלים, כאשר מאות אברכים מחסידות ויז'ניץ יתכנסו למחאה תחת הכותרת "זעקת התורה". המעמד, שקיבל אישור רשמי ממשטרת ישראל ונערך בתיאום מלא עמה, יתקיים מול משרדי היועצת המשפטית לממשלה ברחוב וולפסון.

בניגוד למחאות שגרתיות, החליטו יוזמי המעמד להעניק לו אופי תורני מובהק של קידוש השם. במקום יוקם "בית מדרש ארעי" תחת כיפת השמיים, אליו יביאו האברכים את הגמרות וספרי הקודש כדי להמשיך ברצף את סדר לימודם היומי. המסר הברור: התשובה הטובה ביותר לניסיונות הפגיעה והרדיפה היא הוספת חילים בתורה והגברת קול הלימוד.

בהוראת האדמו"ר: מחאה תורנית חריגה

המעמד יוצא לדרך בהוראתו הישירה של האדמו"ר מויז'ניץ, במטרה להשמיע זעקה גדולה ומרה נגד מה שמכונה בחסידות "הרדיפה החמורה של עולם התורה". מארגני המעמד מדגישים כי המטרה היא להבהיר למערכת המשפטית שום סנקציה או איום במאסר לא ישברו את רוחם של לומדי התורה.

"לא בחום ולא בקור, לא בבית המדרש הממוזג ולא בכלא תחת סורג ובריח", מסרו גורמים המעורים בהיערכות. "עם ישראל ימשיך ללמוד תורה במסירות נפש, כי הם חיינו ואורך ימינו". מדובר בצעד ראשון מסוגו בהיקפו, המסמן עליית מדרגה במאבק הציבור החרדי.

סדר המעמד: מתפילה ללימוד לזעקה

סדר המעמד נקבע בפירוט רב. בשעה 18:00 צפויים מאות האברכים להגיע למתחם מול משרד היועמ"שית, שם תיערך תפילת מנחה המונית. בשעה 18:15 ייפתח המעמד בנאום חוצב להבות מפי אחד מראשי הכוללים הבולטים בחסידות.

בשעה 18:20 תחל עיקר המחאה הייחודית: האברכים יתיישבו ללימוד רצוף של כשעה, מתוך מסירות נפש, להשמעת קולה של תורה דווקא במוקד הכוח המשפטי. בשעה 19:20 יתקיים מעמד נשגב של קבלת עול מלכות שמיים וזעקת "ה' הוא האלוקים", ובשעה 19:30 יסיים את המעמד נאום הנעילה המרכזי מפי אחד מבכירי רבני החסידות.

בחסידות ויז'ניץ מדגישים כי מטרת המחאה היא להשמיע את כאבם של לומדי התורה, נשותיהם ומשפחותיהם, לנוכח המציאות שבה בני תורה מושלכים לכלא אך ורק בשל דבקותם בלימוד התורה ובהוראת רבותיהם. המעמד צפוי למשוך תשומת לב רבה ולהוות נקודת ציון במאבק הציבורי המתמשך על תורת ישראל.