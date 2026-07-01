59 שנים לאחר אחד האירועים הטראגיים ביותר ביחסי ישראל-ארה"ב, התקרית חוזרת ומציפה את הזירה הפוליטית האמריקאית. חבר הקונגרס תומאס מאסי מקנטקי הציג השבוע החלטה הקוראת לנשיא ארצות הברית להסיר את הסיווג הביטחוני ולפרסם את כל הרשומות הממשלתיות הנותרות בנוגע לתקיפת ספינת הביון USS Liberty.

האירוע המדובר התרחש ב-8 ביוני 1967, בעיצומה של מלחמת ששת הימים, כאשר מטוסים וספינות טורפדו של צה"ל תקפו את הספינה האמריקאית מול חופי סיני. המתקפה הקשה הביאה למותם של 34 מלחים אמריקאים ולפציעתם של 171 נוספים. ישראל נטלה אחריות על התקיפה תוך שעות, אך טענה כי מדובר בטעות בזיהוי – כוחות חיל האוויר והים חשבו בטעות כי מדובר בספינה מצרית.

האשמות חריפות על בימת הקונגרס

מאסי לא חסך במילים קשות והאשים את ישראל בכך שפעלה ב"כוונה לרצוח את כל מי שהיה על הסיפון". הוא ציטט בכירים לשעבר, כמו מנהל ה-CIA לשעבר ריצ'רד הלמס, שהטילו ספק במסקנות החקירות הרשמיות וטענו כי ישראל ידעה בדיוק במי היא תוקפת.

ההחלטה שהציג מאסי קוראת לנשיא להסיר את הסיווג הביטחוני מכל המסמכים הנותרים בנוגע לאירוע. לטענתו, חשיפת המסמכים תאפשר סוף סוף לברר את האמת המלאה על מה שאירע באותו יום גורלי ביוני 1967.

בעקבות האירוע, ישראל התנצלה ושילמה מיליוני דולרים כפיצויים למשפחות הקורבנות ולניצולים. למרות שחקירות רשמיות של ארה"ב וישראל קבעו לאורך השנים כי מדובר ב"אש ידידותית" וטעות מצערת, התקרית נותרה מוקד לתיאוריות קונספירציה ולביקורת חריפה מצד מתנגדי ישראל.