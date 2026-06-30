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מאמצי המודיעין של המשטרה מנסים לפענח: מי הכתובת הבאה | מעייריב

מקורבי הרב יזדי מגיבים: דיבר מכאב - לא חוזר בו מדבריו | אושרה לקריאה ראשונה הצעת חוק יסוד לימוד התורה: מחר ההצבעה ראשונה במליאה | חסידי ויז'ניץ מרכז מכינים הפתעה: זהותו של הגורם המשפטי נשמרת בסוד | בגיל קרוב ל-60: דוד זכה לקיים את מצוות פדיון הבן (מעייריב)

מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה| צילום: צילומים: יהושע פרוכטר, קובי ישראל, ח.ל., ש.פ.ה., לע"מ

לא חוזר בו

מדינת ישראל געשה ביממה האחרונה בגלל התבטאות של ראש כולל "בית אבא", הרב אריה יזדי, שקילל את הרמטכ"ל במהלך נאומו בעצרת המחאה הספרדית אתמול בבני ברק. מגיעה לשיא של מתיחות. הרב יזדי אמר על הרמטכ"ל אייל זמיר "ארור, ימח שמו וזכרו", בגלל כליאתו של לוחם בעוון ענידת פאצ' משיח על המדים וצמרת ההנהגה החרדית והדרג המדיני נאלצה להגיב במהירות. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

חוק יסוד

דרמה פוליטית וחוקתית: למרות התנגדות עזה מצד הייעוץ המשפטי, ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק המבקשת לעגן את לימוד התורה כערך יסוד חוקתי – במטרה להשוות את מעמד ה לזה של חיילי צה"ל. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

הפגנה בהפתעה

מאות חסידי ויז'ניץ מרכז ייצאו מחר למחאה המוגדרת בחסידות כ"זעקת התורה". מדובר בצעד חריג וראשון מסוגו בהיקפו, המאותת על עליית מדרגה חדה במאבק הציבור החרדי נגד מה שהם מכנים "הרדיפה האכזרית של לומדי התורה". היכן ההפגנה? כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

פדיון הבן בגיל 57

מחזה בלתי שגרתי התרחש הבוקר בבית המדרש של חסידות מכנובקא-בעלזא בבני ברק. מאות חסידים, לצד בני נוער ואברכים ליטאיים, הצטופפו בהיכל בית המדרש כדי לחזות במעמד נדיר של "פדיון הבן" – לא לתינוק, אלא ליהודי מבוגר בן 57, שזכה להשלים מצווה יסודית שחסרה לו מאז יום הולדתו. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים.

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