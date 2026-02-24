בערב שב"ק האחרון נערך מעמד 'פדיון הבן' לנין האדמו"ר מנדבורנה חיפה, נכד לחתנו הרה"צ רבי צבי הירש הורונצ'יק בן הגה"צ רמ"מ מלעלוב, בן לבנו הרב אהרן יחיאל הורונצ'יק חתן הרה"ג ר' יעקב יהושע אנגלנדר ראש ישיבות מכנובקא בעלזא חתן הגה"צ ר' משה שטרן אב"ד סטריקוב | הכהן הפודה היה האדמו"ר מספינקא מרחוב הושע (חסידים)
באולם אירועים בירושלים נצפה השבוע האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה, הידוע ככהן מיוחס, כשהוא משמש ככהן הפודה בפדיון הבן לאחד מחסידיו | כדרכו בקודש, בסעודת המצווה נשא האדמו"ר דברי חיזוק והתעוררות, בהם עמד על סגולתה וכוחה של מצוות פדיון הבן (חסידים)
באולם מקומי בבורו פארק, בקרב בני המשפחה, נחגגה שמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מבאבוב 45, בן לנכדו הרב שלמה אלטר ברוך טווערסקי, חתן בנו הרה״צ ר' יוסף אונגר, ראש הישיבה קטנה של החסידות, חתן הגה"צ ר' שמעי' לב, נשיא מוסדות תפארת אליעזר. ובן הרה"ג ר' אלכסנדר שמואל טווערסקי, בן הרה"צ ר' אהרן טווערסקי, נכד כ"ק מרן ה'קדושת ציון' זצוק"ל (חסידים)
בביהמ"ד ספינקא נחגגה ברוב שמחה והודיה מעמד פדיון הבן לנינם המשותף של האדמו"רים מספינקא, קרעטשניף ופרמישלאן | כהן הפודה היה האדמו"ר מספינקא כהנא, כהן מיוחס בדורותיו | עם סיום המעמד הסתערו החסידים על מגשי השום והסוכר כמנהג עם סגולה לזכות בשיירי המצווה (חסידים)
סיפור מרגש ומרומם נפש על כוחה של מצווה ושיבת הלבבות | יוזמה מיוחדת של חסיד בעלזא חשפה חמישה בכורים ממשפחת עולים מיוחדת, שבמשך עשרות שנים לא קיימו את מצוות פדיון הבן | המעמד המופלא שנערך בירושלים סחף את הקהל כולו לשמחה של מצווה | הסיפור המלא, ותיעודים (חרדים)
בהיכל ביהמ"ד גורליץ בשיכון ה' בבני ברק, נערכה אמש שמחת פדיון הבן לניני האדמו"רים מגורליץ - סטרופקוב - ביליץ | כנהוג בחצה"ק גורליץ פדו תשעה כהנים את רך הנימול, כשהם יושבים על במת המזרח במקום מוגבה באופן משמעותי מעל מקום מושבם של האדמו"רים והרבנים | האדמו"רים הוצרכו לסובב את פניהם לחזות במעמד הפדיון מאחור | בסיום הפדיון הסתער הקהל על במת הכהנים לתפוס מלוא חפניים שיני שום וקוביות סוכר| צפו בתיעוד המיוחד (חסידים)
במעונו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, נחגגה שמחת ה'פדיון הבן' לנינו, נכד לחתנו הרה"צ אליעזר צבי טויב רבה של קהילת קאלוב בביתר, נין להאדמו"ר מטשארנאביל, נכד לבנו הרב יחיאל טווערסקי | הסבא רבה הנרגש שימש ככהן, ובהמשך הסבו לסעודת מצווה בקרב בני המשפחה (חסידים)
בפדיון הבן שערך האדמו"ר מספינקא בית שמש בבני ברק, לנכדו, בן לביתו, תשעה כהנים מיוחסים מכל החוגים והעדות, פנו את התינוק הקטן, ביניהם, חבר המועצה הבכיר של דגל התורה מבית שמש, אבי ארנטרוי | תיעוד נרחב (חדשות חסידים)
בחצר הקודש ביאלא נחוגה ברוב פאר והדר שמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מקופיטשניץ, נכד האדמו"ר מביאלא, בן לחתנו הרב יעקב יצחק טאוב, בן הרב אהרן נחום טאוב ונכד האדמו"רים מקוזמיר ולעלוב בית שמש | כפי הנהוג בחצרות הקודש דשם, פדו את התינוק שלושה כהנים מיוחסים, כשאבי הבן הנרגש מעניק לכל אחד מהם חמישה סלעי כסף מהודרים. בהמשך, בסעודת המצווה, נשא אבי הבן פלפול נאה בדרוש ואגדה (חסידים)
קהל רב השתתף השבוע בשמחת פדיון הבן, לניני האדמו"רים ממודז'יץ וזוועהיל, ונין לחכ"ל הרב שמעלקא הלפרט, נכד לחתנו הרה"ג ר' חיים בעק, ר"מ בישיבת 'מנחת יצחק' | הכהן הפודה היה האדמו"ר מספינקא | כנהוג, קישטו את התינוק בתכשיטי זהב וכסף, בין התכשיטים קישטו עם שעון הזהב של האדמו"ר הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע, הנמצא בגנזי נכדו האדמו"ר הנוכחי | צפו בתיעוד (חסידים)
שולחן המזרח בפדיון הבן בחצה"ק לעלוב - גורליץ, היה מלא לא רק ברבנים או אדמו"רים, אלא בתשעה כהנים מיוחסים, המכהנים גם כרבנים רומי מעלה, שהוזמנו אחר כבוד לשמש ככהנים הפודים בפדיון הבן לנצר בית קודש לבית בידרמן - לעלוב - גורליץ | שמואל דריי התמקם מול הכהנים, ומגיש גלריה ממעמד הפדיון (חרדים)
מאות בחורי באבוב 45, לצד המוני חסידים נטלו חלק במהלך השבוע האחרון בשמחת פדיון הבן לנין האדמו"ר מבאבוב 45 | במהלך המאורע נשא האדמו"ר אמרות קודש | בסיום השמחה זכו כלל הנוכחים לקבל שומים וחתיכות סוכר מידי הקודש | צפו בתיעוד (חסידים)
בתנאי מלחמה, תחת מתקפת טילים ואזעקות, חגגו כמה מתושבי קריית מלאכי את מעמד פדיון הבן לבנו של ר' אליהו שלמה עזאגווי. כל האירוע הועבר בדקה האחרונה אל מקלט מוגן, כשמעל שורקים טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן |הכהן הפודה הרב סוסובר פדה את הילד, כשהקהל מצטרפים לתפילה לפני אבינו שבשמים שמהרה יפדה אותנו מהגלות המר (חרדים)
אמונה טפלה
היא אופיום להמונים
במקרה הטוב,
אך
פעמים היא גם מנוגדת
לציווי "תמים
תהיה"
| מה
מקורו של תליון החמסה המוסלמי?
| מדוע
נהגו לחלק שום בשמחת פדיון הבן – והאם
שריקות מביאות שדים ומזיקים -
כתבה
שניה
(יהדות
אקטואליה)
בהיכל ביהמ"ד נדבורנה אלעד נערכה שמחת פדיון הבן לנכד האדמו"ר, בן לחתנו הרב חיים גולדמן בן הרה"צ יעקב לייב גולדמן, ראש ישיבת זוויעהיל, חתן המקובל הגה"צ רבי מרדכי ברים | ככהן הפודה שימש האדמו"ר מספינקא ירושלים (חסידים)
במרכז חסידות סאדיגורה בבני ברק, נחוגה ברוב עם שמחת פדיון הבן לבן נין האדמו"ר בעל ה"עקבי אבירים" מסאדיגורה זצ"ל | ככהן הפודה שימש האדמו"ר מספינקא כהנא | מהאדמו"ר מסאדיגורה נבצר להשתתף בשמחה עקב שהותו באנטווערפן (חסידים)
מתוך שמחה של מצווה השתתף השבוע הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, בשמחת ה'פדיון הבן', לבן נינו - דור חמישי | הגה"צ נטל ידיו לסעודה, ובהמשך חילק כוסיות לחיים למסובים, כשהוא מאציל ברכות לרוב לכל המשתתפים (חסידים)