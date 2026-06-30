זקן מועצת חכמי התורה מבהיר: ״אין זו דרכה של תורה להתבטא כך"

הגאון רבי משה מאיה ( צילום: ש.פ.ה. )

זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון רבי משה מאיה, פרסם הבוקר (שלישי) גילוי דעת מיוחד בו הוא מתייחס בחריפות להתבטאויות שנשמעו אמש בעצרת המחאה בבני ברק. הגר"מ מאיה התייחס לדבריו של הרב אריה יזדי, שהתבטא בלשון קשה כלפי הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר.

"הצטערתי מאוד לשמוע את הדברים שנשמעו כלפי הרמטכ"ל בעצרת החשובה שהתקיימה אמש במחאה על ביזוי לומדי התורה", כתב זקן המועצה. "אין זו דרכה של תורה להתבטא בצורה כזו. אנחנו נוהגים להתפלל בכל הוצאת ספר תורה, שבת וחול, להצלחתם של החיילים שמוסרים נפש לשלומם של עם ישראל". בגילוי הדעת הדגיש הגר"מ מאיה: "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". הרב חתם על המכתב בציון "הכותב וחותם לכבודה של תורה ועמליה ובהערכה רבה לחיילים".

מכתבו של הגר"מ מאיה

ש"ס מתנערת מהדברים

גילוי הדעת של זקן המועצה מגיע לאחר הודעת גינוי רשמית שפרסמה תנועת ש"ס מוקדם יותר הבוקר. בהודעה נכתב כי האמירות הקיצוניות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל "אינן משקפות את דעתם של רבותינו מועצת חכמי התורה" ו"בניגוד לדרכה של תנועת ש"ס, שהנחיל לנו מרן רבינו עובדיה יוסף זי"ע".

בהודעת התנועה הודגש כי עמדת ש"ס עולה בקנה אחד עם נאומו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א במהלך העצרת.

כזכור, הרב יזדי התייחס במהלך נאומו לתקרית בה הושם חייל שלבש פאץ' 'משיח' במחבוש בהוראת הרמטכ"ל, ואמר: "הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו, שלח חייל לכלא כי הוא שם פתק משיח".