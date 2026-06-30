לקראת הילולת הצדיק: דרך מהדרין עוקפת בעג'ור בלי פקקים ועומסים

צילום אווירי - ההכנות בעג'ור - צילום: משה פישמן צילום אווירי - ההכנות בעג'ור | צילום: צילום: משה פישמן 10 10 0:00 / 4:37

היערכות שיא לקראת הילולת הצדיק רבי יצחק בן רבי יצחק גברא זי"ע, הטמון במושב עג'ור. בשבוע האחרון התקיימה ישיבת היערכות מיוחדת ומורחבת בחצר בית משפחת גרשון גאמו במושב עג'ור, לקראת יום ההילולא החל ביום כ"א בתמוז. במהלך הישיבה גובש פתרון רוחבי ומקיף להילולת הצדיק לשנה זו, תוך הסדרת דרכי ההגעה, פריסת השטחים לטובת רבבות המתפללים, וויסות ההמונים הצפויים לנהור למקום.

במהלך הפגישה נחשפו המשתתפים ביוזמה המבורכת בפריצת הדרך הלוגיסטית שהובילו העסקנים הנמרצים כשהשנה נסלל ציר מהדרין חדש לחלוטין. מדובר בכביש ייעודי העוקף את כל היישוב ומגיע ישירות אל הציון הקדוש, מה שימנע עומסים, יקל על הגעת המתפללים וימנע הפרעה לחייהם של תושבי המקום.

הכשרת הכביש החדש בעג'ור ( צילום: נועם אליהו )

כמו כן, מחוץ לאוהל הקודש הוכשר השנה שטח ענק לתפילות אשר יהיה מוצל וממוזג למען רווחת הקהל. במהלך ימי ההילולא יעמדו במקום סדרנים רבים שיכוונו את הציבור הלוך ושוב, כדי לאפשר לכל אחד לשפוך שיח בנחת וברוגע.

מפת המושב בעג'ור ( צילום: גוגל מפות )

בישיבת ההיערכות המיוחדת ובסיור המקצועי בשטח השתתפו רבנים ואישי ציבור בכירים, ביניהם: ראש ישיבת 'היכל שמעון' הגר"א גברא; רב ק"ק מחניים בירושלים הגר"ע צדוק; חה"כ יונתן משריקי; חה"כ יוסי טייב; סגן ראש עיריית בית שמש איציק אלמליח; חבר מועצת עיריית בית שמש שמואל חזן; רל"ש סגן ראש העיר ישראל בן ששון; דובר ההילולא הרב ישי יפת; וחבר מועצת עיריית מודיעין עילית משה יפת. מארה"ב ועד דגלי טרור; המיצג המפתיע של ילדי ערלוי חיים רוזנבוים | 29.06.26 המשתתפים ציינו בדבריהם את הייחודיות של המקום ואמרו כי בשונה מקברים רבים, אל ציון זה נוהרים במהלך כל ימות השנה יהודים מכל המגזרים, החוגים והעדות, ורבים זכו לראות במקום ישועות מעל דרך הטבע ולהיוושע בתשועת עולמים. לאחר סיום הישיבה וגיבוש המתווה, עלו חברי המשלחת המורחבת לתפילה נרגשת על ציון הצדיק כדי להיפקד בדבר ישועה ורחמים לכלל ישראל, ומיד לאחר מכן סיירו בשטח החדש ובציר המהדרין שנפתח לקראת ימי הרחמים והישועה.

ישיבת העירכות בעג'ור ( צילום: נועם אליהו )

ישיבת העירכות בעג'ור ( צילום: נועם אליהו )

ישיבת העירכות בעג'ור ( צילום: נועם אליהו )

ישיבת העירכות בעג'ור ( צילום: נועם אליהו )

בציון הצדיק בעג'ור ( צילום: נועם אליהו )

בציון הצדיק בעג'ור ( צילום: נועם אליהו )

בציון הצדיק בעג'ור ( צילום: נועם אליהו )

בציון הצדיק בעג'ור ( צילום: נועם אליהו )

בציון הצדיק בעג'ור ( צילום: נועם אליהו )

בציון הצדיק בעג'ור ( צילום: נועם אליהו )