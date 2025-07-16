לקראת הילולת הצדיק רבי יצחק גברא זי"ע, הטמון במושב עג'ור, התקיימה השבוע ישיבת היערכות מיוחדת בהשתתפות רבנים, עסקנים ואישי ציבור מכובדים • ההישג של העסקנים: כביש חדש העוקף את היישוב ישירות לציון • שטח ענק ומוצל הוכשר להמונים • נציגי ש"ס, חברי כנסת ורבנים סיירו במקום ושפכו שיח (חרדים)
חבר הכנסת אברהם בצלאל על פרישתו מהכנסת לטובת המשך חברותו של חה"כ משריקי בכנסת |"החלטתי להגיש את התפטרותי מהכנסת, על מנת לאפשר לחברי היקר, ח"כ יהונתן משריקי, להמשיך ולהוביל את ועדת הבריאות – כפי שעשה בהצלחה רבה" (פוליטי, חרדים)