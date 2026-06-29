מארה"ב ועד דגלי טרור; המיצג המפתיע של ילדי ערלוי

מעמד מסיבת חומש מפוארת ומרגשת נחגג לילדי חמד, תלמידי כיתה א' בתלמוד תורה דחסידי ערלוי בירושלים, שהחלו בשעה טובה את לימוד חומש ויקרא.

בין חתני השמחה הנרגשים נמנה הפעם גם נינו של האדמו"ר מערלוי, נכד לבנו יחידו הרה"צ רבי שלום צבי סופר.

במהלך המעמד הנהדר הציגו חתני השמחה מספר קטעים ושירים ברום מעלת לימוד התורה הקדושה ושמירת המצוות. חלק מרתק במיוחד נרשם במהלך המערכות, כאשר הילדים הציגו בצורה מומחשת כי התורה לא ניתנה לשום ארצות ואומות העולם.

במהלך המיצג, הרימו ילדי התשב"ר אל על את דגלי המדינות השונות, בהן ארצות הברית ואנגליה, לצד דגלי מדינות ערביות וארגוני טרור, כדי להמחיש בצורה חזקה את הרעיון שקודשא בריך הוא החזיר את התורה על כל עם ולשון ולא רצו לקבלה, ונתנה אך ורק לכלל ישראל בניו אהוביו.

במרכז המעמד נרשמה התרגשות עצומה עם הופעתו של האדמו"ר מערלוי, שבא להרוות רוח דקדושה מצאצאי הצאן. בנוכחות האדמו"ר, נשא דברים נרגשים בנו יחידו, הרה"צ רבי שלום צבי סופר, שבירך את חתני השמחה שיזכו לגדול לתלמידי חכמים ויראי שמיים.

לאחר מכן הגיע רגע השיא, כאשר ילדי החמד עברו בסך וקיבלו בהתרגשות את חומש ויקרא מידיו של האדמו"ר, שבירכם בחביבות רבה. עם צאת האדמו"ר מן האולם, פצחו האבות והילדים במחול סוער, כאשר חתני השמחה נישאים על כתפי אבותיהם במשך שעה ארוכה של שמחת התורה