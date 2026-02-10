מחזה מרגש במסיבת החומש של ילדי קריית צאנז בטבריה, שנערכה בראשות רב הקהילה הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם • במהלך המעמד הציגו ילדי החמד בלייב את עבודת הכהנים והלוויים בבית המקדש, מהקרבת הקורבנות ועד שירת הדוכן, וסיימו בריקוד סוער על כתפי האבות • משה גולדשטיין השתתף במעמד ומגיש גלריה (חסידים)
במעמד נרגש נחגגה מסיבת החומש בתלמוד תורה סערט ויז'ניץ ברמה ד' בבית שמש. לכבוד המאורע הופיע בהדרו האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, שהשרה מהודו על המעמד בהשתתפותו הרמה | בפתח המעמד בירך מחנך הכיתה, המשמש ככהן, את תלמידיו בברכת כהנים נרגשת | בסיום המסיבה פצחו האבות בריקוד נלהב כשחתני המסיבה היקרים על כתפיהם | בצאת האדמו"ר מהמסיבה נפגש עם חבר הכנסת לשעבר מנחם אליעזר מוזס שחזר לאחרונה מחו"ל (חסידים)
תלמידי כיתה א' בת"ת תורת ה' ברמה ד' בבית שמש, חגגו מסיבת חומש במעמד ראשי ישיבות ורבנים ובכירים | במהלך המסיבה פצחו ילדי החמד בשירה מרגשת לכבוד התורה, סביב הדמיית הר סיני כשעליה לוחות הברית | הנואמים הדגישו את חשיבות המעמד וברכו את ההורים שירוו נחת (חרדים)
ילדי תלמוד תורה 'דרכי אבות' צאנז בני ברק, חגגו ברוב פאר והדר מסיבת חומש | במעמד הנרגש שהתקיים באודיטוריום העירוני השתתפו זקני והורי התלמידים, ובראשם האדמו"ר מטעמשוואר שאף כובד לחלק את החומשים לצעירי הצאן (חסידים)
ברוב פאר והדר נחגגה מסיבת החומש בתלמוד התורה 'חדרי התורה', שבנשיאותו של חבר המועצת וראש הישיבה, הגאון רבי שרגא שטיינמן | ראש הישיבה פיאר את המעמד בהופעתו הכבודה, ואף נשא מדברותיו לפני התלמידים | בסיום דבריו, עברו התלמידים לפניו לקבלת ספר ויקרא כנהוג (חרדים)
תלמידי כיתה א' בתלמוד תורה דושינסקיא מנוף הגליל חגגו את סיום לימוד ספר בראשית במעמד מרגש | במעמד השתתף בנו הגדול של האדמו"ר | את המעמד הנעימו מקהלה של ילדי כיתה ב' מהת"ת בניצוחו של הגראמער מחשובי בני הקהילה (חרדים)
בתלמוד תורה ברסלב המעטירה ב'הר יונה' חגגו עם תחילת השנה, מסיבת חומש לילדי התלמוד תורה | ההורים הנרגשים, שחלקם כבר עושים את דרכם כעת לאומן לקראת ראש השנה, הגיעו לחגוג עם הילדים בשמחתם | צפו בתיעוד (חרדים)
האדמו"ר מתולדות אהרן ששהה במהלך שבוע האחרון בעיר בית שמש, לצורך קבלת קהל עדת מרעיתו תושבי העיר, בתפקאי דרחמי לקראת ימי הרת עולם הקרבים ובאים לקראתנו לשלום, פיאר בהופעתו הכבודה את מעמד ה'חומש סעודה' לילדי החמד של החסידות בעיר | יעקב לדרמן מגיש תיעוד (חסידים)
התרגשות מיוחדת נרשמה בתלמוד תורה 'תולדות אברהם יצחק' בשכונת 'הר יונה' בנוף הגליל, שם נערכה 'חומש סעודה' מיוחדת לכבוד הילדים שקיבלו 'חמשה חומשי תורה'. המעמד המרגש, שהתקיים בנוכחות ההורים והצוות החינוכי, סימן את תחילת לימוד התורה של ילדי החמד | הצלם שמואל שנקר מגיש תיעוד מרהיב (חרדים)
בעיר בית שמש נחוגה ברוב פאר והדר מסיבת החומש לילדי תלמוד תורה תולדות אברהם יצחק ברמה ב' בעיר | את המעמד פיארו רב הקהילה ואיתו עמו רבני החסידות אשר להם צאצאים המתחנכים במוסד הקדוש אשר שמו הטוב הולך לפניו | על מלאכת השירה ניצח ביד רמה, בעל המנגן אהרל'ה סמט, אשר לו נכד המתחנך בתלמוד תורה הנ"ל (חסידים)
בתלמוד תורה 'טשכנוב' בשכונת רמת שלמה נחוגה ברוב פאר והדר 'מסיבת חומש' בהשתתפות האדמו"ר מזוועהיל, הגאון רבי מתתיהו דייטש והגאון רבי שמחה רבינוביץ רבני השכונה, הגר"ש רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, הרה"ג מנשה ישראל רייזמן, ועוד רבנים ידועי שם, לצד הורי וזקני התלמידים | צפו בתיעוד (חרדים)
ילדי החמד של היישוב החסידי 'מונטיסלו' שבהרי הקאטנרטי, חגגו במעמד מרשים מסיבת חומש מפוארת בהשתתפות האדמו"ר מסקולען לייקווד ורבנים נכבדים | התלמידים זכו לשמוע דברי תורה וברכות מפי גדולי הרבנים שפיארו את המעמד (חסידים)
ברוב פאר והדר נחגג מעמד ה'חומש סעודה' בת"ת באבוב 45 במונסי, לכבוד המעמד הופיע האדמו"ר במיוחד ממעונו בב"פ, יחד עם גיסו הגה"צ אב"ד החסידות, לצד כמה מאדמו"רי ורבני העיר מונסי שצאצאיהם מתחנכים ב'תלמוד התורה' | במהלך המעמד נשא האדמו"ר אמרות קודש והאציל ברכות לרוב לכלל המשתתפים (חסידים)
בתלמוד תורה פיטסבורג, המתנוסס לתפארה במרכז רובע ז' באשדוד, נחוגה ברוב פאר והדר מעמד ה'חומש סעודה' לילדי החמד, צעירי הצאן מת"ת של החסידות | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר מפיטסבורג בהדרו, והאציל מהודו על כל המשתתפים | בסיום המעמד חלפו ילדי החמד מול פני הקודש, כשהאדמו"ר מרעיף על כל תלמיד חום ואהבה תוך שהוא מאציל עליו ברכות לרוב בצירוף חומש ויקרא | צפו בתיעוד (חסידים)
מסיבת חומש מרשימה ומרגשת נערכה בהיכל ביהמ"ד הגדול דחסידי דושינסקיא לילדי הת"ת של החסידות | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר מדושינסקיא בהדרו, לצד האדמו"ר מסטרופקוב, הורי וזקני הילדים | בסיום המעמד ניגשו כלל ילדי החמד בסדר מופתי מול פני הקודש לקבלת 'חומש ויקרא' כנהוג, בהמשך פצחו אבות הילדים במחול נלהב עם הילדים, מתוך רגש, שמחה ודבקות - סמל נצחי שבין התורה לכלל ישראל (חסידים)
בתלמוד תורה 'דרכי אבות' דחסידי צאנז בחיפה, נערכה ברוב פאר והדר מסיבת ה'חומש סעודה' לילדי החמד של ה'תלמוד תורה' | מי שפיאר ועמד בראש המסיבה, היה הגה"צ רבי אברהם הלברשטם, אב"ד קריית צאנז בטבריה והגלילות | במהלך המעמד נשא הרב דברים נלהבים, לאחר מכן חילק 'חומש ויקרא' לילדים, ובהמשך יצא עמם במחול נלהב לקול מצהלות הציבור שהתאסף במקום (חסידים)
חתני ה'חומש סעודה', תלמידי כתות א' מתלמוד תורה תפארת משה - סערט ויז'ניץ בחיפה, זכו להיכנס בקו"פ אל חדרו של האדמו"ר, שהעניק לכל אחד במאור פנים חומש 'ויקרא', תוך שהוא מאציל ברכת קודשו לרוב | בהמשך זימרו ילדי החמד את דרשת החומש שזימרו לפני קהל עם ועדה במסיבה המפוארת שנערכה לכבודם בהיכל בית המדרש הגדול בהשתתפות ההורים והסבים (חסידים)