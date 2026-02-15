אלעד לבשה חג: מאות חסידי ערלוי התאחדו לשבת מרוממת בראשות האדמו"ר שהגיע לביקור חיזוק בעיר • בליל שישי ערך הרבי טיש מיוחד לתומכי המוסדות • במהלך השבת עורר האדמו"ר את חסידיו להתכונן כדבעי לקראת חג השבועות • צפו בגלריה (חסידים)
לאחר ששהה בלונדון לרגל שמחת נישואי נכדתו, נחת האדמו"ר מערלוי בארה"ק ומיהר להשתתף במעמד סיום המסכתות ומבחן פומבי בישיבת 'מתיבתא דרבי יוחנן' | במרכז האירוע הפגינו בחורי הישיבה בקיאות מעוררת השתאות במבחן פומבי בעל פה על מסכת קידושין כולה | צפו בתיעוד (עולם הישיבות - חסידים)
בהיכל הישיבה הקטנה של חסידות ערלוי בשכונת קטמון בירושלים, נחגגה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר מערלוי. הרך הנימול, הוא בן לנכדו חביבו ויד ימינו, הרב משולם ישכר סופר, בן הרה"צ שלום צבי סופר | לאחר המעמד ערך האדמו"ר 'לחיים טיש' לרגל השמחה, ולאחריו עברו החסידים לברך ברכת מזל טוב (חסידים)
בהיכל ישיבת 'אוהל שמעון' ערלוי המעטירה, התכוננו הבחורים לימי השובבי"ם, במעמ דרווי הוד בראשות האדמו"ר מערלוי | במהלך המעמד סיימו מסכת 'בבא בתרא, וזכו לשמוע דברות קודש מהאדמו"ר, מראשי הישיבה, ומהרה"ג ר' שלום צבי סופר, בנו יחידו של האדמו"ר שאף כובד בהמשך בברכת המזון על הכוס (עולם הישיבות)
דרמה בערלוי, במוצאי שבת האחרונה, לאחר שבת מרוממת בה התאספו אלפי החסידים לשבות בצילו, יצא האדמו"ר מערלוי במתקפה חריפה נגד הלבוש המודרני שחדר לקהילות החסידים • "היצר הרע מצא דרך לקרר את היידישקייט דרך הבגדים המשונים", זעק הרבי • וגם, הקריאה להקמת "חבורות" להתעלות בעבודת השם | הדברים המלאים (חסידים)
בחצה"ק ערלוי חגגו את שמחת שבע הברכות המרכזית לרגל נישואי נכד האדמו"ר, החתן בן לבנו יחידו הרה"צ רבי שלום צבי סופר | בשמחה השתתפו רבני החסידות, לצד אדמו"רים ורבנים מעיה"ק ירושלים שעלו ובאו לברך את האדמו"ר בימי שמחתו | צפו בתיעוד (חסידים)
רבני ואברכי כולל ערלוי בבני ברק השתתפו בסעודת מלווה מלכה ומעמד יקרא דארייתא "זכרון ישכר דוב" - חלוקת תעודות ומלגות לחברי ורבני כולל להוראה "אמרי סופר ודרכי איש", אשר עמדו בהצלחה במבחן על כל הלכות מליחה | הסעודה נערכה בשילוב סעודת יא"צ לע"נ הרבני מוה"ר ישכר דוב ווייס זצ"ל בן גאב"ד העדה החרדית בעל ה"מנחת יצחק" זצ"ל | בסעודה השתתפו רבנים מבני המשפחה שנשאו דברים לכבוד המעמד (חרדים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק אמש בשמחת בית צדיקים, שמחת נישואי נכדם של האדמו"רים מערלוי וקאסוב ויז'ניץ, החתן בן הרה"ג ר' שלום צבי סופר, עב"ג הכלה בת הרה"ג טוביה ליברמן, בן הרה"ג ר' יהושע ליברמן ראש ישיבת 'שומרי החומות', וחתן הגה"צ רבי דב וייס, גאב"ד קריית צאנז בירושלים | השמחה נחוגה עד השעות הקטנות של הלילה באודיטוריום העירוני בבני ברק (חסידים)
לקראת ימי הרחמים והרצון פקד האדמו"ר מערלוי את ציון התנא רבי מאיר בעל הנס בעיה"ק טבריה | הרבי הגיע למקום מלווה במשמשיו בלבד ללא חסידיו, ובמשך שעה ארוכה שפך שיח לפני שוכן מרומים למען ישועת הכלל והפרט (חסידים)
בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות ערלוי בשכונת קטמון בירושלים, התכנסו באשמורת הבוקר של יום ראשון מאות חסידים מכל רחבי הארץ, שבאו להשתתף במעמד הסליחות הראשונות בראשותו של האדמו"ר מערלוי | החסידים שגדשו את ההיכל מפה לפה, עמד בדומיה מתוחה, כאשר האדמו"ר ירד לפני התיבה בקולו הערב (חסידים)
לרגל ימי הרחמים והרצון פקד האדמו"ר מערלוי את הציון הקודש של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בראש קהל חסידיו | האדמו"ר נשא תפילת רבים במקום, כשהוא מעתיר בישועה עבור הכלל והפרט להיכתב בספרן של צדיקים ולכתיבה וחתימה טובה | כמו כן נשא האדמו"ר תפילה מיחדת לרפואתו השלימה והמהירה של אחיו, אב"ד החסידות בביתר הגה"צ רבי יעקב בן מרים, החולה במחלה הקשה (חסידים)
חסידי ערלוי מעתירים בתפילות בימים אלו, לאחר שהאדמו"ר אושפז בבית החולים 'הדסה עין כרם', שעות אחדות לפני כניסת השבת, בעקבות חולשה כתוצאה מנפילה בביתו במהלך השבוע | שמן לתפילה רבי משה בן מרים בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
מאות חסידי ערלוי התכנסו יחדיו בחול המועד פסח לטיש מיוחד שערך האדמו"ר בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים לכבוד המועד | האדמו"ר נשא אמרות קודש, דברי חיזוק באמונה לפני ציבור חסידיו, בהמשך זימרו מניגוני החג, ואחר שכל הקהל זכו לעבור מול פני הקודש להתברך, זכו לשמוע 'ספירת העומר' מהרבי (חסידים)
במלאת תשע שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מערלוי זצ"ל, ערך בנו ממלא מקומו את השולחן הטהור לכבוד ההילולא, ובמרכזה נשא אמרות קודש במשנת אביו זצ"ל ובדרכו שהותיר מורשה אחריו | למחרת פקד הרבי את הציון הק' במרומי 'הר המנוחות' בירושלים (חסידים)
האדמו"ר מערלוי פקד אמש (שני) את ציון רבי מאיר בעל הנס בטבריה | הרבי הגיע כשהוא מלווה בשני גבאים בלבד | עם כניסתו להיכל התנא האלוקי, הגיש גבאי המקום הרב יקותיאל זלמנוביץ נרות שמן להדלקה, הרבי הודה לו מקרב לב, ואף נשא תפילה חרישית במשך זמן ניכר, כשמעת לעת ניגשו יהודים מקומיים אל האדמו"ר להתברך (חסידים)