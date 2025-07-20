בצל ההגבלות ואיסור ההתקהלות שהוטלו על הכניסה ליישוב עגור ביום ההילולא של הצדיק רבי יצחק גברא זיע״א – בשל ליקויי בטיחות חמורים והעדר היתרים בטיחותיים – התקיימה תפילה מיוחדת ומצומצמת במעמד רב רושם על ציונו הקדוש (חרדים)
ביום חמישי צפויה להתקיים הילולת הצדיק רבי יצחק גברא זצ"ל במושב עג'ור ליד בית שמש | בגלל ליקויי בטיחות חמורים המשטרה אינה מאפשרת הגעה למתחם הציון |לפי ההודעה רק אם יוסדרו כל ליקויי האבטחה יהיה ניתן לשוב ולדון בקיום האירוע (חרדים)
המוני בני אדם פקדו בשנה שעברה את ציונו של הצדיק מעג'ור ליד בית שמש, אך עד כה אין אף רשות שמוכנה לקחת אחריות על האירוע, מלבד שני אנשים פרטיים, שנטלו יוזמה אישית לדאוג לצדיק, אך הם מתריעים: "אם לא יעזרו לנו, אלפים יהיו בסכנה" (חדשות חרדים)
מעמד ייחודי ונורא הוד התקיים על יד ציון הצדיק רבי יצחק בן יצחק גברא זי"ע הטמון במושב התימני עג'ור שבדרום, כאשר הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בחר את המקום לשרוף את הפתילות והשמנים מימי החנוכה | טרם שריפת הפתילות נשא המשפיע תפילה חרישית על הציון הק', ואחר התקיים מעמד ההדלקה בכלי זמר הלל ושיר לכבוד הצדיק מתוך ריקודים | צפו בתיעוד של הצלם יעקב לדרמן (חסידים)