לקראת הילולת הצדיק רבי יצחק גברא זי"ע, הטמון במושב עג'ור, התקיימה השבוע ישיבת היערכות מיוחדת בהשתתפות רבנים, עסקנים ואישי ציבור מכובדים • ההישג של העסקנים: כביש חדש העוקף את היישוב ישירות לציון • שטח ענק ומוצל הוכשר להמונים • נציגי ש"ס, חברי כנסת ורבנים סיירו במקום ושפכו שיח (חרדים)
לאחר שנים בהן נלחם בעוז ותעצומות נגד כל מוסדות הממ"ח, בהמשך לקו אותו הובילו גדולי התורה של 'דגל התורה', ח"כ משה גפני משנה גישה | אמש השתתף בוועידה ליד בית שמש יחד עם מנהלי מוסדות הממ"ח, ואף לא תקף אותם | לצד זאת, גפני שיגר עקיצות לראש עיריית בית שמש שמוליק גרינברג | הסיפור המלא (ארץ)