לאחר סיום עצרת המחאה הגדולה שהתקיימה הערב (שני) בבני ברק בהשתתפות הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף וגדולי ישראל, נחסם כביש גהה לתנועה על ידי מספר בחורי ישיבות. החסימה בוצעה בניגוד מפורש להנחיות שניתנו במהלך העצרת עצמה.
העצרת, שהתקיימה על פני הרחובות אשל אברהם והרב רבינוב בעיר, כונסה במטרה להביע מחאה נגד מעצר תלמידי ישיבות והשלכתם לכלא הצבאי. בראש העצרת עמד הראשון לציון כשלצידו השתתפו גדולי ישראל, ראשי ישיבות ומנהיגי קהילות.
במהלך העצרת עצמה, הדגיש הרב שבתי לוי, רב שכונת 'רמת אהרן' וראש מוסדות 'הליכות משה', בצורה ברורה: "צריך לבכות ולצעוק זעקה גדולה ומרה, אך אין לחסום כבישים ולעשות דברים שהם לא כרוח התורה".
למרות ההנחיה המפורשת, מספר בחורי ישיבות בחרו לחסום את כביש גהה לתנועה בסיום העצרת.
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