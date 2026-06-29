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"לא כרוח התורה"

בניגוד להוראת הרבנים: כביש גהה נחסם לאחר העצרת | צפו

מספר בחורי ישיבות חסמו את כביש גהה לתנועה לאחר עצרת המחאה בבני ברק | בעצרת הדגישו: "אין לחסום כבישים ולעשות דברים שהם לא כרוח התורה" (בארץ)

2תגובות

לאחר סיום עצרת המחאה הגדולה שהתקיימה הערב (שני) ב בהשתתפות הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף וגדולי ישראל, נחסם כביש גהה לתנועה על ידי מספר בחורי ישיבות. החסימה בוצעה בניגוד מפורש להנחיות שניתנו במהלך העצרת עצמה.

העצרת, שהתקיימה על פני הרחובות אשל אברהם והרב רבינוב בעיר, כונסה במטרה להביע מחאה נגד מעצר תלמידי ישיבות והשלכתם לכלא הצבאי. בראש העצרת עמד הראשון לציון כשלצידו השתתפו גדולי ישראל, ראשי ישיבות ומנהיגי קהילות.

במהלך העצרת עצמה, הדגיש הרב שבתי לוי, רב שכונת 'רמת אהרן' וראש מוסדות 'הליכות משה', בצורה ברורה: "צריך לבכות ולצעוק זעקה גדולה ומרה, אך אין לחסום כבישים ולעשות דברים שהם לא כרוח התורה".

למרות ההנחיה המפורשת, מספר בחורי ישיבות בחרו לחסום את כביש גהה לתנועה בסיום העצרת.

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2
רב אחד מכל הרבנים של העצרת אמר כך זה לא נהפך לבניגוד להוראות הרבנים ובוודאי לא כנגד דרך התורה כי יש עוד רבנים שמורים לחסום וגם הרב יצחק מעודד את המפגינים כשהוא נתקל בהפגנות
אליהו
1
כפי דרך התורה שהורונו רוב מנין ובנין של חכמי ישראל הספרדים והחסידים והעצניקים ורב משה הלל מיעוט שולי של הפלג הבני ברקי (האלה שהולכים עם רב דב לנדו) לא קובע מה זה דרך התורה אלא רק רוב מניין ובנין
משה

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