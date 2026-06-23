אילוסטרציה ( צילום: טל גל\פלאש90 )

לקראת מסע המחאה המתוכנן מחר (רביעי), הוועדה המארגנת פרסמה הערב מסמך הנחיות מפורט לנהגים המשתתפים בשיירות המחאה, ממנו עולה כי אחת ההנחיות המרכזיות היא נסיעה במהירות אחידה של כ־50 קמ״ש לאורך המסלול, בהתאם לתנאי הדרך.

במערכת התחבורה מעריכים כי אם אלפי כלי רכב אכן ישתתפו במחאה במקביל בעשרות צירים ברחבי הארץ, צפויים עומסי תנועה כבדים ושיבושים משמעותיים בתנועה. על פי ההנחיות, הנהגים נדרשים לעטר את רכביהם בשלטים ובדגלים, כאשר במוקדי היציאה יוצבו פעילים שיסייעו בהתקנת חומרי ההסברה על כלי הרכב. בנוסף, כלל המשתתפים התבקשו להתחבר לקו עדכונים ייעודי של מטה המחאה, דרכו יועברו הנחיות רשמיות ועדכונים בזמן אמת בנוגע למסלולים ולשינויים אפשריים לאורך הדרך. רגע לפני פיצוץ - המסר החריג של הגר"ש שטיינמן לבחורים | מעייריב איצלה כץ | 20:57 לקראת מפגן חסר תקדים: במשטרה שוקלים צעד דרמטי לעצירת הרכבים משה בשן | 21:18 תיאום עם כוחות הבטחון במסמך מודגש כי המחאה מתואמת עם המשטרה וכי על הנהגים להימנע מעימותים, פרובוקציות או חיכוכים עם שוטרים ואזרחים. כמו כן נכתב כי אין ליזום חסימות כבישים או לבצע פעולות העלולות להוביל לעימותים בשטח. אחת ההנחיות הבולטות עוסקת באופן הנסיעה. המשתתפים נדרשים לשמור על מהירות אחידה של כ-50 קמ״ש ולהקפיד על מרחק בטיחות כפול מהרגיל מהרכב שלפניהם, במטרה למנוע בלימות פתע ותאונות שרשרת.

רשימת ההוראות המלאה לקראת מסע השיירה

עוד נדרשו הנהגים להימנע מעצירות לאורך הציר, כאשר במסמך מודגש כי עצירה במהלך הנסיעה אינה חוקית ועלולה לגרור סנקציות וקנסות. בנוסף הונחו הנהגים לנסוע בנתיב הימני בלבד ולהימנע מנסיעה איטית בנתיב השמאלי.

אזהרה: "עשוי להמשך שעות"

בוועדה המארגנת הזהירו כי המחאה עשויה להימשך שעות ארוכות, וקראו למשתתפים להצטייד מראש במים, מזון, דלק וציוד נוסף לזמני המתנה ממושכים.

בנוגע למפגש עם כוחות האכיפה, נכתב כי במקרה של פנייה מצד שוטר או דרישה לפתוח חלון, יש להישמע להוראותיו ברוגע, בכבוד ובסבלנות.

לצד זאת הוקמו מוקד חירום ומערך ליווי משפטי ייעודי למשתתפי המחאה, שיפעלו לאורך כל האירוע.

במשטרה ובמערכת התחבורה צפויים לעקוב מקרוב אחר היקף ההשתתפות והשלכות המחאה על התנועה בכבישי הארץ, כאשר ההערכה היא כי במידה וההיענות תהיה גבוהה, יורגשו עומסים כבדים בצירים מרכזיים כבר משעות אחר הצהריים.

במקביל, ל'בבלי' נודע כי חבר הכנסת יצחק גולדקנופף צפוי להצטרף למחאה.