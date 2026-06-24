התרגשות אדירה ותכונה עצומה נרשמת במוקדי היציאה ברחבי הארץ, כאשר על פי הדיווחים מהשטח כ-5,000 כלי רכב גדשו את מתחמי היציאה והחלו לצאת יחדיו, לאחר פעילות בקצב מהיר ומיתוג של אלפי הרכבים בשלטי המחאה ובחומרי ההסברה הנושאים את המסר החד והברור "עד כאן!" - זעקה נחרצת נגד הניסיונות לפגוע בעולם התורה ולעצור בחורי ישיבות.

עדכונים ותיעודים שוטפים: 17:53: ראש עיריית כפר יונה אלברט טייב ל'בבלי': "אין לנו שום בעיה עם חרדים, אבל אנחנו כאן מתמודדים כבר תקופה ארוכה עם מחאות והפרעות, לא יעלה על הדעת שיהיה בית מעצר פעיל בלב שכונת מגורים". 17:51: ח"כ מיכאל מלכיאלי בשיחה מתוך רכבו במחאה: "אנחנו הצטרפנו למחאה הגדולה של אלפים מעם ישראל שבאים להביע את המחאה על רדיפה של לומדי תורה, ואנחנו אומרים שאנחנו נעשה הכל להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, ולמחות בעד מי שרודף את אותם לומדי תורה. במדינת היהודים, בארץ ישראל, אמורים לשמור ולכבד את לומדי התורה, לא לרדוף אותם" "איבדו צלם אנוש": הרב יגאל כהן במחאה חריפה על אלימות המשטרה | צפו חזקי שטרן | 22.06.26 הגאון חכם משה צדקה בהגנה חריגה על הינוקא: "זה עוון ברור לדבר עליו" חנני ברייטקופף | 22.06.26 17:35: צילום רחפן: כביש 6 באזור אלעד - התנועה עומדת לכיוון דרום, לכיוון צפון זורם.

17:33: מפקד תחנת שדות סנ"צ נדב סלמה ל'בבלי' מהכניסה לכפר יונה : "מארגני המחאה מתואמים איתנו , אנחנו יודעים מה מסלול ההגעה שלהם, נערכים בכוחות מתוגברים כדי למנוע הפרות סדר".

17:22: תיעוד 'בבלי': משב"ק האדמו"ר מפינסק קרלין תועד מחלק שתיה בכביש 1.

17:17: המשטרה זועמת: בהמשך לשיירות המחאה הנעות לעבר אזור כלא 10, בשעה זו נרשמים עומסי תנועה בכבישים 1 ו-6 ובצירים נוספים, בעקבות תנועת כלי הרכב שאינה תואמת את הסיכומים שנקבעו מראש עם מארגני המחאה.

בחלק מהמוקדים נצפו מפגינים שירדו מכלי הרכב ונעים על נתיבי הנסיעה, תוך סיכון עצמם ומשתמשי דרך נוספים.

משטרת ישראל קוראת למארגני המחאה ולמשתתפיה לנהוג באחריות, לעמוד בסיכומים שנקבעו ולפעול באופן שלא יפגע בחופש התנועה של ציבור משתמשי הדרך ולא יסכן את ביטחונם.

נכון לעת הזו, הכבישים אינם חסומים, אולם המשך ההתנהלות היוצרת שיבושי תנועה ופגיעה בציבור אינו עולה בקנה אחד עם התנאים שסוכמו.

משטרת ישראל מכבדת את זכות המחאה ופועלת לאפשר את מימושה במסגרת החוק, אך ככל שתימשך הפגיעה במשתמשי הדרך או יבוצעו חסימות בלתי חוקיות של צירי תנועה, המשטרה תפעל בהתאם לסמכויותיה לשמירת הסדר הציבורי, ביטחון הציבור וחופש התנועה.

17:17: תיעוד 'בבלי': החלו הפרובוקציות בכפר יונה.

מארגני המחאה מעדכנים כי אדם מוסת ואלים חסם ופגע ברכב שהשתתף בשיירת הרכבים בכביש 7 וניפץ את חלון הרכב, ואף איים לפגוע בנוסעים. התקרית צולמה ופרטיו יועברו למשטרה.

ש"ס תומכת בתהלוכת הרכבים: ח''כ אוריאל בוסו וח"כ יוני משריקי יחד עם חבר הוועדה המארגנת צחי ברים בנקודת יציאת הרכבים בהר המנוחות בירושלים

17:00: עדכון: מניתוח הנתונים של חפ"ק הוועדה המארגנת משתתפים במחאה למעלה מ-7 אלף רכבים. עומסי תנועה כבדים בשעה זו בכביש 1 ובצירי נסיעה רבים נוספים.

עוד מסר מחפ"ק הוועדה כי "השיירות מתנהלות באחריות, בנסיעה איטית ובטוחה, במטרה לקדש שם שמים. אנו עוקבים אחרי דיווחים על ניסיונות להפריע לתהלוכות. לא נקבל בשום אופן פגיעה בזכות המחאה שלנו".

16:50: יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף מאיים בראיון לרדיו 'קול ברמה': "יגיע היום שנהפוך את המדינה, אבל זה בשלב אחר. כל הארץ כמדורת אש. נראה לכם שיעשו מאיתנו עבדים ושפחות? יגיע הרגע שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ. ניקח את בתי הכלא ונהפוך אותם לישיבות".

16:45: ח''כ יצחק גולדקנופף שמוביל את שיירת המחאה בכביש 1 במסר מרכב המחאה: ''לא יעלה על הדעת שבבולגריה יוכל בחור לשבת וללמוד תורה ללא הפרעה ובמדינת היהודים לא. יצאנו לקיים מצווה מחאה''.

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16:42: תיעוד: שיירות ענק של רכבים יוצאים מכל המוקדים למחות על רדיפת לומדי התורה.

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16:34: סגן ראש עיריית ירושלים, צחי ברים, ממארגני מחאת ״אין דרך בלי תורה״ בחניון הר המנוחות: ״המסר שלנו ברור, לא נשתוק כשעוצרים אברכים שרק ממשיכים את דרכי אבותינו. בחרנו במחאה שקטה וללא אלימות, אך בנחישות: אין דרך בלי דרך התורה. עד כאן!״

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16:22: ח"כ מאיר פרוש וסגן השר ישראל אייכלר מובילים בשעה זו שיירה של מאות רכבים מהר המנוחות בירושלים לכיוון כלא 10

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16:21: ח''כ הרב יעקב טסלר וסגן ראש עיריית אשדוד הרב יחיאל וינגרטן באחד ממוקדי היציאה באשדוד. כך זה נראה:

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16:19: משאית צבעונית עם מסרי המחאה כעת מחוץ לכלא 10. צפו בתיעוד.

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16:13: חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש מחפוד מביט בשלטי מחאת הרכבים נגד מעצר לומדי התורה ומשבח את קידוש השם של המחאה.

16:07: רכבו של כ"ק האדמור מגור מצטרף לשיירה (ללא נוכחות האדמו"ר)

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16:01: הפעילים בערים סיימו בשעה זו בקצב מהיר את מיתוג אלפי הרכבים בשלטי המחאה ובחומרי ההסברה הנושאים את המסר החד והברור "עד כאן!" - זעקה נחרצת נגד הניסיונות לפגוע בעולם התורה ולעצור בחורי ישיבות. בעלי הרכבים זורמים בהמוניהם לקראת יציאתו של מפגן העוז שירעיש את המדינה למען כבוד התורה ולומדיה.

16:00: ח"כ מאיר פרוש לתקשורת לפני שיצא עם התהלוכה: "במסירות נפש, אנחנו ננצח. שאנחנו נוכל ללמוד תורה, אין לנו שום אינטרס אחר. לא רוצים עוד כיסא"

המחאה בירושלים יוצאת לדרך ( צילום: 27/א )

המחאה בירושלים יוצאת לדרך ( צילום: 27/א )

המחאה בירושלים יוצאת לדרך ( צילום: 27/א )

הרכבים ביציאה למחאה ( צילום: 27/א )

הרכבים ביציאה למחאה ( צילום: 27/א )

הרכבים ביציאה למחאה ( צילום: 27/א )