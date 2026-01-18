בזמן שעם ישראל יזעק בבתי הכנסיות והמדרשות 'מי יחיה ומי ימות', חברי הכנסת יזעקו גם על עתידם הפוליטי | בגזרה החסידית של יהדות התורה, נדמה שהכל שקט, אך מאחורי הקלעים מתחוללות דרמות בנוגע לרשימה שתוגש בבחירות הקרובות | 'בבלי' עושה קצת סדר בגזרה החסידית-פוליטית (חסידים, אנ"ש)
יומיים לפני ההודעה הדרמטית על הדיל שנפתר בין ראש הממשלה נתניהו ובין חבר הכנסת ישראל אייכלר, חתמו הדיינים הבוררים בדיון הסוער שבין דגל התורה ואגודת ישראל על הסכם הרוטציה ושיבוץ הנציגים בכנסת - כי על אייכלר להתפטר לאלתר מתפקידו בכנסת | אנו חושפים לראשונה קטעים מפסק הדין (אקטואליה)
"מועצת גדולי התורה" של אגודת ישראל התכנסה הערב להכרעה דרמטית על חוק הגיוס | האדמו"ר מסלונים שיגר מכתב לחברי המועצת בו הוא ביקש להתנגד בתוקף לכל חוק | בסיום הכינוס החליטה המועצת שלא לתמוך בחוק שכולל סנקציות | לבקשת חלק מהאדמו״רים - לפני שתצא החלטה רשמית, יבקשו מדגל התורה להצטרף (חרדים)
ביום ראשון הקרוב יתכנסו מרנן ורבנן האדמו"רים חברי המועצת במעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ לדון בעתיד עולם התורה • ל'בבלי' נודע כי הכינוס תוכנן כבר להיות לפני חנוכה אך נדחה בשל אילוצים חיצוניים • האם תינתן ההוראה להתנגד לחוק ביסמוט? (פוליטי, חרדים)
לרגל יום פטירתו של גאון הפסיקה רבי דוד פיינשטיין זצ"ל, שחל בתאריך י"ט חשוון – ‘בבלי’ עם שורות קצרות על דמותו של פוסק הלכה, "שייף עייל שייף ונפיק וגריס באורייתא תדירא" | וַיְהִי דָוִד לְכָל דְּרָכָו מַשְׂכִּיל (יהדות ואקטואליה)
לרגל יום פטירתו של נשיא אגודת ישראל רבי יעקב רוזנהיים זצ"ל, שתאריך פטירתו חל ב-ח’ חשון | 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של מנהיג מדור קודם | על פעילתו חובקת עולם שחיזק את קרן היהדות באירופה, ושימש כנשיאה של אגודת ישראל | יעקב חבל נחלתו (יהדות ואקטואליה)
החזית החרדית שהתגבשה למאבק משותף בגזירת הגיוס - נפרמת | לאחר שהעצרת הגדולה שתוכננה, שונמכה לעצרות בכל עיר ועיר - דליפת המכתב שאותו ניסחו ועליו חתמו גדולי ישראל הליטאיים, הובילה את 'אגודת ישראל' לבלום את קיומן של העצרות - מכמה סיבות | האם העצרות יתקיימו בכל-זאת? | כל הפרטים (חרדים)
לרגל יום פטירתו של השר והרב יצחק מאיר
לווין זצ"ל – שתאריך פטירתו חל ב-ט"ז אב – בבלי עם שורות קצרות על דמותו
של מנהיג אגודת ישראל שהיה נאמן לגדולי הדור | האיש שהקים עולה של יהדות בארץ ישראל והיה מחותמי
מגילת העצמאות | "המאיר לארץ" (יהדות ואקטואליה)
בדגל התורה עולים למתקפה חריפה על חבריהם באגודת ישראל, וטוענים להפרה קשה של ההסכמים, לאחר הפרישה של המפלגה מהקואליציה | במפלגה דורשים כי ח"כ אייכלר יעזוב את הכנסת, ויפנה את מקומו לטובת ח"כ פינדרוס, כפי שנקבע בהסכמים (פוליטי)
לרגל יום פטירתו של רבי חיים עוזר גרודזנסקי זצ"ל שחל בתאריך ה' אב – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של גדול הדור הקודם שפעל לחיזוק התורה בכל קצוות תבל | על תורתו העמוקה, ולימוד תוכחת מוסר לקיום מצוות הכנסת אורחים בלי תירוצים | "חיים הם למוצאיהם" (יהדות ואקטואליה)
ח"כ ישראל אייכלר נבחר היום לחבר הוועדה למינוי דיינים | ח״כ מאיר פרוש בירך והוסיף: "אנחנו מחויבים לבחירתם של דיינים ראויים לעם ישראל, בהתאם להכוונת גדולי התורה״ | מאחורי הקלעים התרחשה דרמה עם 'דגל התורה' (חרדים, פוליטי)
רה"מ נתניהו החליט לפני זמן קצר, למנות את אייכלר לשר השיכון | במידה וגולדקנופף ירצה לחזור לממשלה הוא יקבל את התיק בחזרה | ההצבעה על מינוי אייכלר, צפויה להתקיים רק ביום רביעי הבא, לאחר חזרת נתניהו מביקורו בארה"ב (פוליטי)
מטעמם של אייכלר ופרוש שיגרו מסר מאיים לרה"מ נתניהו, לפיו, אם אייכלר לא ימונה לשר השיכון - "יהיו לכך השלכות" | במערכת הפוליטית ממסמסים את האיום שכן בעלזא נותרה לבדה בזירת האיומים - דווקא אחרי שסביב חוק הגיוס דאגה לטרפד את האיומים ולהבטיח שהממשלה לא תיפול | ויש מי שמציע שטסלר ימונה לשר השיכון ואייכלר לסגן שר התרבות | כל הפרטים (חרדים, פוליטי)
לאחר התפטרותו של גולדקנופף מתפקידו כשר השיכון, במהלך הימים האחרונים החלו עימותים פנימיים בתוך סיעת 'אגודת ישראל', בשאלה מי יקבל את השליטה בתיק הפופולרי | לכתבנו נודע כי השר פרוש פועל להביא למינוי של ח"כ אייכלר לתפקיד שר השיכון, בסביבת הסיעה המרכזית טוענים, כי הסיפור התחיל כאשר פרוש ניסה למנות את עצמו | הפרטים המלאים (פוליטי)
לאחר עזיבתו של ח"כ אליהו ברוכי את הכנסת, ב'דגל התורה' הביעו היום תסכול קשה מבמצב הקיים בו אין שוויון בתוך מפלגת 'יהדות התורה' | בכיר ב'דגל': "אם באגדות ישראל לא ימהרו לקבל החלטה, נוציא את רוט מהכנסת" (פוליטי)
בשיחת קודש שנשא האדמו"ר מסלאנים השבוע לפני חסידיו, הוא תקף בחריפות את חברי הכנסת החרדים על אי שימושם בחוק 'אי אמון' בממשלה ובחירתם לתמוך בחוק 'פיזור הכנסת' במסגרת המאבק סביב חוק הגיוס | הוא קרא למחות מכל הלב נגד הממשלה הזו ולא להתפשר | השיחה המלאה (חסידים)
לאחר שהדיונים על חוק הגיוס מול יו"ר ועדת החוץ והביטחון יולי אדלשטיין נחלו כישלון חרוץ, המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, הורה הבוקר ליו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, לפעול לפיזור הכנסת | המשמעות: דגל התורה תפעל יחד עם אגודת ישראל לקידום החוק לפיזור הכנסת והליכה לבחירות | בש"ס טרם התקבלה הכרעה (חרדים)