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בצל עצרת המחאה הגדולה שמתקיימת הערב (שני) בבני ברק, תועדו עשרות בחורי ישיבות יחד עם פעיל הימין מרדכי דוד כשהם מקיפים את הכתב לענייני חרדים של חדשות 13 יואלי ברים, שהגיע לסקר את העצרת. "תסתלק מפה, תחזור לקפלן", קראו לו בין השאר.