בצל עצרת המחאה הגדולה שמתקיימת הערב (שני) בבני ברק, תועדו עשרות בחורי ישיבות יחד עם פעיל הימין מרדכי דוד כשהם מקיפים את הכתב לענייני חרדים של חדשות 13 יואלי ברים, שהגיע לסקר את העצרת. "תסתלק מפה, תחזור לקפלן", קראו לו בין השאר.
העצרת, שהתקיימה על פני הרחובות אשל אברהם והרב רבינוב בבני ברק, התכנסה במטרה להביע מחאה נגד מעצר תלמידי ישיבות והשלכתם לכלא הצבאי. בראש העצרת עומד הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, כשלצידו השתתפו גדולי ישראל, ראשי ישיבות ומנהיגי קהילות.
התקרית עם הכתב ברים התרחשה בעיצומה של העצרת, כאשר עשרות משתתפים הקיפו אותו בעת שניסה לסקר את האירוע.
העצרת עצמה התקיימה בעקבות גל המעצרים של בני ישיבות ואברכים. זקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה, חבר המועצה הגאון רבי שלמה מחפוד והראב"ד הגאון רבי ניסים בן שמעון פרסמו מוקדם יותר היום קריאה מיוחדת להשתתף בעצרת.
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