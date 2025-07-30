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מדבר על הכל באולפן 'כיכר' | צפו
ח"כ אורי מקלב בריאיון: אדלשטיין עשה הכל כדי שהחרדים לא יצליחו לעמוד ביעדי הגיוס של החוק החדש
ישי כהן
השיחות שניהל עם אדלשטיין עד הפגישה הדרמטית בה התברר לו ולחבריו שיו"ר ועדת חו"ב שיקר אותם והוצג חוק גיוס מנוגד לכל הסיכומים; הכוונה של צה"ל לפתוח בגל מעצרים כבר בשבוע הבא; הסיכוי להעביר חוק גיוס מוסכם לאחר הדחת אדלשטיין ומינוי בועז ביסמוט לתפקיד והחיכוך בתוך 'יהדות התורה' | יו"ר סיעת 'יהדות התורה', ח"כ אורי מקלב, בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר' (חרדים)
"זה מעבר לדעה שלי"
ח"כ יעקב אשר: אם חוק הגיוס לא יוסדר עד אמצע כנס הקיץ, תהיה בעיה לשבת בממשלה הזו
ישי כהן
יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יעקב אשר, מציב סעד זמנים ברור להעברת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות ומבהיר כי אם החוק לא יעבור עד אמצע כנס הקיץ של הכנסת - לסיעת 'יהדות התורה' תהיה בעיה לשבת בממשלה: "הדבר הכי חשוב לעם היהודי בכלל" | הריאיון המלא והמקיף עם ח"כ אשר ישודר מחר ב'כיכר' (חרדים)
בהגשת ישי כהן • צפו
ערב פסח שחל בשבת | הרב אופיר מלכא בשו"ת הלכתי באולפן
ישי כהן
הגאון הרב אופיר מלכא, מחבר הספרים 'הליכות מועד' ו'הליכות שבת', מתארח לשו"ת מיוחד באולפן ומתייחס לכל השאלות ההלכתיות הרלוונטיות לערב פסח שחל בשבת | מתי בודקים ומבערים את החמץ, מה אוכלים בסעודות השבת, מה עושים עם החמץ שנשאר בשבת ומתי מותר לערוך את השולחן לכבוד ליל הסדר? | שו"ת מיוחד בהגשת ישי כהן (פסח)
עולה להתקפה באולפן 'כיכר'
ח"כ יצחק קרויזר בריאיון: "לא נסתפק בפיטורי רונן בר, נדרוש שיעמוד לדין על ניסיון הפיכה"
ישי כהן
הקרב בין השר בן גביר לראש השב"כ, החקירה שניהל רונן בר והקריאה להעמיד אותו לדין; החלפת הצמרת הביטחונית; הפרישה מהממשלה וההחלטה לחזור; החשש ששופטי בג"צ יפסלו את כהונת בן גביר כשר לביטחון לאומי; סערת חוק הגיוס וריקוד גולדקנופף על רקע השיר 'נמות ולא נתגייס' • ח"כ יצחק קרויזר מסיעת 'עוצמה יהודית' בריאיון מקיף לישי כהן | צפו (אקטואלי)
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השר זאב אלקין בריאיון: "העמדה של היועמ"שית הזויה"
ישי כהן
העסקה לשחרור חטופים והחשש ששלב ב' לא יצא אל הפועל; הדרישה שחמאס לא יישאר ברצועת עזה; היום שאחרי ותוכנית טראמפ לפינוי הרצועה; האיומים של בצלאל סמוטריץ'; הצעת הפשרה שלו להקמת ועדת חקירה ממלכתית; הביקורת על היועמ"שית וסערת חוק הגיוס | השר זאב אלקין בריאיון מקיף לישי כהן (פוליטי)
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רוטמן: "לממשלה שלא תחסל את חמאס - אין זכות קיום"
ישי כהן
עצירת המלחמה ברצועה; ההתנגדות לעסקת החטופים; האיום שאם ישראל לא תשוב למלחמה - סיעתו תפרק את הממשלה; הביקורת שלו על הקמת ועדת חקירה ממלכתית; אי ההכרה בשופט יצחק עמית כנשיא העליון וסערת חוק הגיוס | ח"כ שמחה ורטמן, יו"ר ועדת החוקה, בריאיון מקיף לישי כהן (פוליטי)
עונה לכל הטענות | צפו
הרב שלמה בניזרי בריאיון: "כל המדינה נגד החרדים, בציונות הדתית החליטו להילחם בנו"
ישי כהן
השר לשעבר, הרב שלמה בניזרי, מתארח באולפן לריאיון מקיף עם ישי כהן על סוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות ועונה לביקורת הקשה מצד הציבור הדתי לאומי | מה באשר לצעירים החרדים שלא לומדים בישיבות והאם יש סיכוי לעמוד ביעדי הגיוס בחוק אותו מובילים הסיעות החרדיות? צפו בריאיון
עונה לביקורת | צפו
השר בן צור בריאיון: "ידיי רעדו בחתימה בעד עסקה עם השטן; אין דבר כזה 'ניצחון מוחלט'"
ישי כהן