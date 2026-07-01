חוק יסוד לימוד תורה עולה להצבעה | חוק הצהרתי שלא יסדיר את מעמד לומדי התורה

חוק יסוד: לימוד תורה צפוי לעלות היום (רביעי) להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, לאחר שאושר אתמול בוועדת הכנסת בתום דיון סוער.

בקואליציה מעריכים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ישיג את הרוב הנדרש לחקיקת החוק, והוא צפוי להתקדם בשבוע הבא לקריאה שנייה ושלישית.

עם זאת, בסיעות החרדיות מודים בגלוי כי הנוסח החדש של החוק הפך אותו למעשה לחוק הצהרתי בלבד, ללא יכולת ממשית להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

המשנה ליועמ"שית אביטל סומפולינסקי הבהירה במהלך הדיונים על נוסח החוק כי "חוק היסוד אינו מדבר על עולם הישיבות, או על המגזר החרדי".

על פי דבריה, "בניסוחו הנוכחי אינו מכוון כלל למי שמכונה 'תורתו אומנותו' – כלומר מי שלומד תורה בישיבה באופן מתמשך כדרך חיים – ההתייחסות הזו הוסרה מחוק היסוד". סומפולינסקי הוסיפה כי "נותרה רק התייחסות עמומה וכללית ללימוד תורה כערך חשוב אשר יש לאזן מול ערכי יסוד אחרים, שאיננו יודעים מהם".

בסיום דבריה הדגישה המשנה ליועמ"שית: "אין כל חידוש בחוק היסוד, וממילא אין בו כדי לשנות מהמצב הקיים או להועיל או לשנות את הדיון הציבורי בשאלת הגיוס לצבא של בחורי הישיבות". הערכה זו מהדהדת את החששות בעולם התורה כי החוק, בנוסחו הנוכחי, לא יספק את ההגנה המשפטית הנדרשת לתלמידי הישיבות.

נוסח הצעת החוק, לאחר הערות ועדת שרים לענייני חקיקה, מבקש לקבוע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. במוקד הדיון בוועדת הכנסת עמדה השאלה האם ההצעה אכן מגדירה ערך יסוד חוקתי ברור ומה השלכותיה האפשריות על המערכת המשפטית.