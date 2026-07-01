אבל כבד וזעזוע קשה בעולם התורה וביהדות לוב עם היוודע הבשורה המרה על הסתלקותו הטראגית של הגאון המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל, רבה של יהדות לוב וראש ישיבת "רבי יצחק חי טייב" בנתניה. הרב, כבן 70, נרצח הבוקר (רביעי) באכזריות על ידי אלמוני שהגיע לבית מדרשו ודקר אותו למוות.

הדיווח הראשוני על האסון התקבל בשעה 05:45 במוקד 101 של מד"א במרחב שרון, על "פצוע שאותר ברחוב רבי שמעון בר יוחאי בעיר נתניה". על פי הפרטים שעלו מחקירת המשטרה, החשוד בדקירה הגיע לבית הכנסת בעיר וביקש מהרב להתפלל עמו. במקום התפתח ויכוח בין האיש לתלמידי הרב, ולאחריו רץ החשוד לעבר הרב ודקר אותו ארבע פעמות בחלקי גופו.

מאמצי החייאה שלא צלחו

צוותים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את הרב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהוא סובל מפציעות חודרות קשות. חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א, מאור בראנץ, וחובש מד"א יונתן ינקלביץ, תיארו זירה קשה ומזעזעת. הם ציינו כי העניקו לרב טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות בניסיון נואש להילחם על חייו.

הרב פונה לבית החולים "לניאדו" כשהוא במצב אנוש, תוך כדי המשך פעולות החייאה. למרבה הצער, למרות המאמצים המרובים של הצוותים הרפואיים, נאלצו הרופאים בבית החולים לקבוע את מותו של הגאון זצ"ל.

חקירה פלילית ומצוד אחר החשוד

משטרת ישראל מסרה כי שוטרי תחנת נתניה וחוקרי הזיהוי הפלילי פועלים בזירה לאיסוף ממצאים וראיות. במקביל, נערכות סריקות ומצוד נרחב אחר החשוד במעשה. במשטרה החלו בבדיקת הרקע לאירוע וציינו כי כיוון החקירה המרכזי הוא פלילי.

יצוין כי בוקר זה היה עקוב מדם, כאשר על פי הנתונים נרצחו בו שלושה בני אדם בתוך פחות משעה. מלבד הירצחו של הרב בנתניה, נורו למוות צעיר כבן 24 בשפרעם וצעיר כבן 21 בחניית מתחם קניות באזור יגור, שניהם על רקע פלילי. על פי מעקב שפורסם, מתחילת השנה נרצחו בישראל 172 בני אדם, מתוכם 11 מתחילת השבוע הנוכחי.

דמותו הייחודית של הרב זצ"ל

הגאון המקובל רבי עמוס גואטה נולד בלוב בי"ט באדר ב' תשי"א. בצעירותו, לאחר שעלה לישראל, עבד כדוור ולמד רפואה במשך כארבע שנים, אך לאחר מכן עזב את לימודי החול כדי להקדיש את עצמו ללימוד תורה.

את חוק לימודיו קבע בכולל "אור התורה" בנתניה, בו לימד בין השאר את רבי שמעון גבאי. במשך שנים אף נסע מדי יום למושב פורת כדי ללמוד בחברותא עם הרב אברהם מרדכי יצחקי. הרב קבע את משכנו הקבוע באזור רחוב איינשטיין בשכונת נאות הרצל בנתניה, בסמיכות לבית מדרשו.

הרב ייסד את ישיבת "רבי יצחק חי טייב", בה שקדו בחורים ואברכים על לימודי הלכה ונושאים שונים על פי סדר שקבע. הרב היה מצוי בקשר קרוב עם הגאון רבי ציון בוארון, ונודע בהנהגותיו המיוחדות.

הנהגות מיוחדות בכשרות ובלימוד

הרב זצ"ל היה מעוטר בתפילין במהלך כל שעות היום, והקפיד מאוד על ענייני כשרות המזון. הוא הורה לתלמידיו לאכול בשר ועוף אך ורק משחיטת בד"ץ יורה דעה, ובנוסף נהג לארגן שחיטות פרטיות. בימי בין המצרים הורה לתלמידיו על פי האר"י שלא לשתות יין בימי חול אלא רק בשבתות.

בתקופת התפרצות נגיף הקורונה התנגד נחרצות לסגירת בתי המדרש ובתי הכנסת גם בימי סגר. בשל כך, ולאחר הפצרות משפחתו, עבר לטבריה עם כעשרה מתלמידיו והם שהו בחוף איריס, שם המשיכו בשגרת הלימוד והתפילה. במשך שנים רבות סירב שיצלמו אותו, ורק לאחרונה הסכים להצטלם בעת שהעביר מסרים שונים.

​זיכרון מצמרר: שבוע בלבד לפני יום האזכרה של ה"בבא אלעזר" זצוק"ל

הירצחו של הגאון רבי עמוס גואטה בדקירות סכין בתוך בית מדרשו, מציף בקרב הציבור כאב ישן ומזעזע, שכן הרצח המחריד אירע במרחק של שבוע ימים בלבד מיום האזכרה וההילולה של המקובל הגאון רבי אלעזר אבוחצירה זצוק"ל, שנסתלק אף הוא בנסיבות דומות וטרגיות.

כזכור, בליל כ"ז בתמוז תשע"א, נרצח הרב אבוחצירא בדקירות סכין על ידי אשר דהן, תושב אלעד בן 42 שנהג לקבל מהרב ברכה וייעוץ. הרוצח, שסבל מסכיזופרניה וטען בהזיותיו כי הרב היה אמור להיות משיח בן יוסף, ביצע את זממו בעיצומה של קבלת קהל – בדיוק בעת שהרב התעמק וקרא פתק שעליו נרשמה בקשתו של הרוצח. לאחר שנמצא תחילה בלתי כשיר לעמוד לדין, הועמד לבסוף דהן למשפט, ובחודש ינואר 2014 הורשע ונידון למאסר עולם.

לרב עמוס זצ"ל שתי בנות ושני בנים; בנו הגדול משה משמש כעוזרו, ואילו בנו הקטן נהרג בתאונת דרכים מיד לאחר שחגג את בר המצווה שלו.

הודעה מסודרת על מסע הלוויתו תצא במהלך היום.

ברוך דיין האמת.