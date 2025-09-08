מעיר התורה והחסידות בני ברק מגיעה הבשורה המרה על פטירתו של הרה"ח ר' בצלאל דים ז"ל, המנוח שהיה מוכר בכל חצרות החסידים כאחד שזכה לשמח לב אלוקים ואנשים, נפטר לאחר שחלה במחלה הקשה • למרות התלאות שעבר בחייו, לא נס ליחו ותמיד שימח חתנים, אדמו"רים ורבנים (דיין האמת)
אדמו"רים ורבנים נעלים ומכובדים השתתפו בשמחת ה'שבע ברכות' המרכזית בחצה"ק ספינקא רמת אהרן, אולם החתן ואביו, האדמו"ר בחרו דייקא לצאת במחול נלהב, עם שני הבדחנים היקרים והחשובים, מדמויות ההוד בבני ברק של מעלה, הרב נפתלי פוקס והרב בצלאל דים, שזוכים לשמח לב אלוקים ואנשים רבות בשנים | שוקי לרר השתתף, הצטרף לריקוד ומגיש גלריה (חסידים)